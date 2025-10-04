Ngày 4/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an khẩn trương điều tra, truy xét vụ án “Giết người, cướp tài sản” xảy ra tại đại lý thu mua nông sản T.H (thôn 6, xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai).

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã cử tổ công tác phối hợp, hỗ trợ điều tra. Lực lượng chức năng đang tập trung thu thập chứng cứ, truy tìm dấu vết hung thủ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bước đầu cho thấy 3 nạn nhân tử vong do bị bắn vào vùng đầu. Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của gia đình ghi lại một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, trùm kín mặt, đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà vào thời điểm xảy ra án mạng.

Cơ quan công an đang huy động lực lượng, khẩn trương truy bắt nghi phạm, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu phát hiện người có biểu hiện nghi vấn liên quan vụ án.

Camera an ninh ghi lại chân dung nghi phạm. Ảnh: A.X

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 3/10, người dân phát hiện 3 thi thể tại căn nhà là nơi đặt đại lý thu mua nông sản T.H. gồm: ông Đ.D.T. (SN 1978, chủ vựa), bà C.H.H. (SN 1977, vợ ông T.) và cháu trai Đ.T.T. (SN 2014).

Tại hiện trường, thi thể các nạn nhân có nhiều vết thương, két sắt và nhiều vật dụng trong nhà bị xáo trộn.