Người đàn ông hành hung phụ nữ ở chung cư Sky Central (Hà Nội)

Chiều 10/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, khoảng 22h35 ngày 9/8, tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central (176 Định Công), chị N.T. (SN 1997) bất ngờ bị Thành lao tới hành hung liên tiếp vào đầu, mặt và bụng, bất chấp sự can ngăn của bảo vệ và cư dân. Hình ảnh camera ghi lại cho thấy giữa hai người có lời qua tiếng lại trước khi Thành tấn công. Gia đình nạn nhân cho biết nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, được cho là liên quan đến con trẻ hai bên.

Chị T. sau đó được đưa tới Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra. Công an đã thu giữ dữ liệu camera và đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm.

Từ xích mích của con trẻ, người cha dùng dao chém người

Ngày 2/6/2025, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Lê Viết Hà (50 tuổi, huyện Sơn Hòa) 11 năm tù về tội giết người, buộc bồi thường 100 triệu đồng.

Trước đó, tối 17/3/2024, con trai ông Hà (SN 2009) làm hỏng máy bay điện tử của anh Cao Hoài Khánh (19 tuổi). Hai bên mâu thuẫn, ông Hà đi tìm và dùng dao tự chế chém anh Khánh nhưng không trúng.

Lê Viết Hà tại cơ quan công an.

Sau đó, khi nhóm của anh Khánh đến nhà ông Hà yêu cầu bồi thường và ném đá vào nhà, ông Hà tiếp tục cầm dao đuổi đánh. Trong lúc xô xát, ông Hà chém trúng mặt ông Cao Minh Phong (cha anh Khánh), gây thương tích 22%.

Thông tin từ cơ quan chức năng, ông Hà từng nhiều lần bị xử phạt về hành vi gây rối, đánh người và chống người thi hành công vụ.

Mâu thuẫn trẻ em dẫn đến án mạng tại TPHCM

Ngày 15/7/2022, tại hẻm 418 đường Hồng Bàng, phường 16, quận 11 (TPHCM) cũng xảy ra vụ án nghiêm trọng khi 2 gia đình xảy ra xô xát vì mâu thuẫn của con trẻ.

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an quận 11, TPHCM, chiều 15/7/2022, bé L.D.T.N. (10 tuổi) đá bóng cùng nhóm bạn, vô tình đá trúng bé gái ở sân chung cư. Người dì của bé gái ra chửi mắng, cha bé N. là ông L.D.D.P. (41 tuổi) lời qua tiếng lại, rồi đưa con về.

Khoảng 1 giờ sau, nhóm của dì bé gái quay lại nhà ông P., hai bên cự cãi và xảy ra xô xát. Ông P. dùng dao đâm một thanh niên khiến nạn nhân tử vong, ba người khác bị thương.

Hai năm cải tạo vì chém người trong mâu thuẫn trẻ con

Hồi tháng 4/2021, TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Quyết Chiến (39 tuổi) 2 năm cải tạo không giam giữ về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo đó, ngày 8/5/2020, tại công viên đường Trần Khánh Dư (quận 1), hai cháu nhỏ của bà Lê Thái Thùy Trang và bà Nguyễn Thị Ngọc Mai xô xát khi chơi đùa. Hai bà lao vào cãi nhau, chồng bà Mai ra can ngăn thì bị Chiến dùng dao chém vào tay, gây thương tích 2%.

Án mạng vì trẻ con chơi đùa ở Ứng Hòa, Hà Nội

Sáng 24/2/2018, ông Nguyễn Văn Việt (70 tuổi) và con trai Nguyễn Văn Uy (35 tuổi) mâu thuẫn với gia đình ông Nguyễn Văn Hòa (64 tuổi) và con trai Nguyễn Văn Bình (42 tuổi), cùng thôn Viên Ngoại, xã Viên An.

Nguyên nhân xuất phát từ việc đám trẻ hai nhà chơi đùa dẫn đến cãi vã. Trong lúc xô xát, hai bên cầm dao tấn công nhau. Anh Bình bị đâm vào sườn, tử vong trên đường tới bệnh viện.

Ngay sau đó, Công an huyện Ứng Hòa đã tạm giữ cha con ông Việt để phục vụ công tác điều tra.