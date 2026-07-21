Chiến thắng 1-0 trước PVF ở lượt cuối vòng bảng chỉ đem lại cho chủ nhà HAGL chút an ủi, bởi với 3 điểm trong tay, đội chủ sân Pleiku xếp chót bảng A, lỡ tấm vé vào tứ kết giải U17 quốc gia- Cup Rồng Đỏ 2026. Trong khi đó, với 3 trận bất bại (5 điểm), Thể Công Viettel xếp đầu bảng; PVF và SHB Đà Nẵng cùng có 4 điểm cũng giành vé tứ kết, trong đó đội bóng sông Hàn là 1 trong 2 đội xếp ba có thành tích tốt nhất (cùng PVF- CAND ở bảng B).

SLNA và PVF-CAND cùng có vé vào tứ kết

Trong chiều 21/7, 4 trận cuối của bảng B và C đã tìm thêm được 5 đội bóng nữa điền tên vào tứ kết: CLB TPHCM, SLNA, PVF-CAND (bảng B), Hà Nội, Huế (bảng C). Cụ thể, do trước lượt trận cuối, 4 đội bảng B đều có 3 điểm nên cơ hội được chia đều. Tuy nhiên, chỉ có CLB TPHCM ca khúc khải hoàn sau khi đánh bại Đồng Nai 2-1, trở thành đội đầu bảng B với 6 điểm. Trong khi đó, SLNA và PVF-CAND bất phân thắng bại trong trận cầu không có bàn thắng, tuy vậy với 1 điểm có được, hai đội bóng này đều có vé vào tứ kết.

Hà Nội (vàng- tím) là đội duy nhất thắng 3 trận liên tiếp ở vòng bảng

Bảng C chứng kiến sức mạnh tuyệt đối của ĐKVĐ Hà Nội với chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước Đồng Tháp (3-1), trong khi tấm vé thứ hai vào tứ kết của bảng đấu này thuộc về Huế, sau khi đội bóng cố đô đánh bại Lâm Đồng 2-0 bằng 2 bàn thắng của Đức Trí và Anh Kỳ.

Bốn cặp đấu tứ kết diễn ra vào 24 và 25/7 tại Gia Lai.