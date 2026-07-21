Thông tin từ VFF, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không bị treo giò tại ASEAN Cup 2026. Trước đó, cầu thủ CAHN dính thẻ đỏ trực tiếp trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc (tranh HCĐ giải U23 châu Á 2026). Đại diện VFF cho biết Đình Bắc bị cấm thi đấu 2 trận ở cấp độ ĐTQG, nhưng chỉ tính với các giải đấu của AFC tổ chức.

Như vậy, với ASEAN Cup do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức, Đình Bắc vẫn có quyền tham dự. Điều này đồng nghĩa với việc chân sút sinh năm 2004 được thi đấu ngay ở trận ra quân của tuyển Việt Nam gặp Timor Leste, ngày 24/7.

Đình Bắc không bị treo giò ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: S.N

Đình Bắc chỉ bị treo giò 2 trận tại VCK Asian Cup 2027 (diễn ra vào tháng 1 năm sau), một khi được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên tuyển Việt Nam. Còn với trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia hồi tháng 3 năm nay, cầu thủ thuộc biên chế CAHN vẫn ở độ tuổi U23.

Với việc Đình Bắc được thi đấu ngay trận mở màn ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste, giúp HLV Kim Sang Sik có thêm sự lựa chọn về nhân sự, lối chơi. Ở trận giao hữu với Myanmar mới đây, sau khi được tung vào sân ở hiệp 2, Đình Bắc là người ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho tuyển Việt Nam.

Chiều 21/7, tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Chonburi (Thái Lan), chuẩn bị cho trận gặp Timor Leste trong khuôn khổ bảng A, ASEAN Cup 2026, vào lúc 20h30 ngày 24/7.