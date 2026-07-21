Ngay ở phút thứ 5 trong trận tuyển Việt Nam đá giao hữu với Myanmar, xuất phát từ đường chuyền của Hoàng Hên bên cánh phải, Xuân Son ngả người bắt vô-lê đưa bóng găm đúng góc thấp khiến thủ môn Sann Sat Naing không thể cản phá.

Đến phút 59, nhận đường chuyền của Tiến Anh, Đỗ Hoàng Hên thực hiện cú sút rất căng khiến thủ môn Myanmar tiếp tục bất lực, vào lưới nhặt bóng.

Cú vô-lê mở tỉ số của Xuân Son.

Điểm chung của hai bàn thắng trên của Xuân Son và Hoàng Hên đều là những cú sút uy lực cùng độ hiểm hóc cao từ khoảng cách xa khung thành khoảng 20m. Bàn thắng vì thế không chỉ đẹp, mà còn tạo nên nhiều cảm xúc với người xem và bản thân chủ nhân của nó.

Hai trong số bốn bàn thắng của tuyển Việt Nam đến từ những cú sút xa, không phải là sự ngẫu hứng của các cầu thủ, mà là quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng về đấu pháp của "Những chiến binh sao vàng" cho ASEAN Cup 2026.

Trên thực tế, tuyển Việt Nam vẫn tập trung vào những tình huống phối hợp nhanh, nhỏ, cố định và cả không chiến, nhưng cũng đã cho thấy sự nguy hiểm bởi những cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm.

Tuyển Việt Nam sở hữu nhiều chân sút chất lượng.

Bàn thắng của Xuân Son cho thấy anh hoàn toàn bình phục sau chấn thương gãy chân, đạt phong độ tốt. Không chỉ lực sút, mà đường đi của trái bóng cũng rất khó cản phá.

Trong khi đó, Hoàng Hên ngay khi có khoảng trống, lập tức ra chân, đưa bóng đi qua nhiều hậu vệ Myanmar trước khi găm vào lưới. Đây là pha lập công đầu tiên của cầu thủ Hà Nội FC trong màu áo ĐTQG Việt Nam. Không chỉ có khả năng kiến tạo, rõ ràng cầu thủ gốc Brazil cũng là một "sát thủ" lợi hại của tuyển Việt Nam.

Ngoài Xuân Son và Hoàng Hên, HLV Kim Sang Sik sở hữu nhiều cầu thủ có thể sút xa tốt như Tài Lộc, Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Hậu... Tất cả đều sẵn sàng mang tới ASEAN Cup 2026 thứ vũ khí rất đáng gờm, quyết bảo vệ ngôi vô địch giải bóng đá khu vực.