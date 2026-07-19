Sau khi đè bẹp Lâm Đồng 8-0 ở trận ra quân, sức mạnh của nhà ĐKVĐ U17 Hà Nội tiếp tục được khẳng định khi đối đầu với Huế. Đội bóng của thủ lĩnh U17 Việt Nam Chu Ngọc Nguyễn Lực chơi trên chân hoàn toàn so với đại diện bóng đá trẻ đất cố đô. Chỉ trong 45 phút đầu trận, Hà Nội đã dội 4 bàn thắng vào lưới U17 Huế, nhờ công của Hải Dương (10'), Mạnh Quân (18'), Minh Đức (24') và pha phản lưới của Tùng Lâm (45').

U17 Hà Nội sớm giành vé vào tứ kết

Với 4 bàn dẫn trước, Hà Nội chơi có phần chủ quan trong hiệp 2. Nhờ vậy, U17 Huế đã 2 lần chọc thủng lưới nhà ĐKVĐ nhờ công của Thành Long và Hoàng Anh. Tuy nhiên, U17 Huế chỉ làm được như vậy, đành chấp nhận thúc thủ 2-4 trước đối thủ và nhìn U17 Hà Nội trở thành đội bóng đầu tiên có vé vào tứ kết.

Nhà ĐKVĐ là đội bóng duy nhất toàn thắng sau 2 lượt trận của VCK U17 quốc gia- Cup Rồng Đỏ 2026

Ở bảng C, Lâm Đồng trở thành đội đầu tiên bị loại khi tiếp tục thua Đồng Tháp 1-2 ở lượt trận thứ 2.

Trong khi đó, bảng B trở nên khó lường khi 2 đội thua trận mở màn là SLNA và PVF CAND đã tìm lại được niềm vui chiến thắng. SLNA đánh bại Đồng Nai 5-0, còn PVF CAND hạ CLB TPHCM 3-1. Điều này khiến 4 đội bóng bảng B đều có 3 điểm trong tay, tạo ra cục diện khó lường trong cuộc đua giành vé ở tứ kết.

Ở bảng A, chủ nhà HAGL đã bị loại sau khi thua trận thứ 2 trước SHB Đà Nẵng (0-1), còn PVF và Thể Công Viettel chia điểm bằng trận hoà không bàn thắng.