Liên quan đến vụ cháy tại khu vực chợ Biên Hòa xảy ra tối 5/8, cơ quan chức năng TP Đồng Nai xác định nguyên nhân ban đầu do chập mạch điện trên đường dây cấp nguồn cho bóng đèn chiếu sáng tại một ki-ốt do bà P.T.T. thuê.

Hiện trường vụ cháy tại khu vực chợ Biên Hòa. Ảnh: Hoàng Anh

Sự cố chập mạch tạo nguồn nhiệt cao, làm cháy vỏ dây điện. Lửa sau đó lan vào hàng hóa trong ki-ốt như mây tre đan, đồ trang trí bằng lá khô. Đám cháy tiếp tục lan sang các ki-ốt liền kề và kho chứa hàng.

Đám cháy xảy ra vào khoảng 20h12. Tuy nhiên, đến 20h20, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH mới tiếp nhận tin báo. Khoảng 10 phút sau, các lực lượng có mặt tổ chức chữa cháy và ngăn lửa lan sang các khu vực xung quanh.

Công an TP Đồng Nai đã huy động nhiều đơn vị chữa cháy, lực lượng quân đội, các đội PCCC chuyên ngành cùng lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, từ công tác quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn PCCC đến việc phát hiện và báo cháy.

Đồng thời, ông yêu cầu tăng cường kiểm tra hệ thống điện, phương tiện báo cháy, chữa cháy và huấn luyện lực lượng PCCC cơ sở, nhằm kịp thời xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh.