Ngày 13/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại hình ảnh một bé trai với một bên mắt bầm tím, sưng húp. Người đăng tải cho biết em thường xuyên bị bố mẹ đánh đập.

Theo nội dung clip, bé trai tên T., trú tại xã Vân Du, tỉnh Nghệ An. Người thân cho biết vết bầm ở mắt xuất hiện sau khi em bị đánh cách đây vài ngày. Trong clip, bé bày tỏ mong muốn được ở lại nhà người thân và không muốn trở về nhà.

Bé T. bị bầm tím một bên mắt cùng nhiều vết thương trên cơ thể. Ảnh cắt từ clip

Người này cho biết, vào dịp cận Tết, mắt em T. từng bị sưng. Khi đó, người bố giải thích do đau mắt, nhưng bé trai nói mình bị bố đánh.

“Sáng nay tôi chở con đi học thì T. chạy đến cầu cứu, nói bị bố mẹ đánh suốt”, người thân em T. kể. Trong clip, bé vừa khóc vừa vén quần cho người thân xem nhiều vết bầm tím và sẹo ở hai chân.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Vân Du xác nhận vụ việc và cho biết bé trai trong clip là học sinh lớp 6, trú tại xóm 7 của xã.

Theo ông Tuấn, ngay sau khi clip xuất hiện trên mạng xã hội, địa phương đã chỉ đạo Ban cán sự xóm, Trường THCS Đại Minh và lực lượng công an vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.