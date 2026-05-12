Ngày 12/5, Công an TP Hải Phòng cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT đường bộ số 5 Phòng CSGT Công an TP đã nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô không gắn biển số, chở ba người và có hành vi dùng dép đánh người đi đường ở phường Trần Hưng Đạo.

Theo kết quả xác minh ban đầu, người điều khiển phương tiện là Nguyễn B.A. (SN 2008, trú phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng), hiện đang là học sinh tại một trung tâm giáo dục trên địa bàn. Đi cùng còn có Nguyễn H.L. (SN 2007) và Nguyễn B.T. (SN 2005).

Phương tiện vi phạm được xác định là xe mô tô Honda Air Blade màu đen chưa đăng ký, không gắn biển kiểm soát.

Nhóm thanh niên “kẹp 3” dùng dép đánh người đi đường ở Hải Phòng. Ảnh cắt từ clip.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý đối với Nguyễn B.A. về hàng loạt hành vi vi phạm như chở theo 2 người trên xe; không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không gắn biển số; không có giấy chứng nhận đăng ký xe; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xi-lanh trên 50cm³; xe không có gương chiếu hậu theo quy định.

Hiện lực lượng CSGT đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ hành vi của những người đi cùng nhằm xử lý theo đúng quy định của pháp luật.