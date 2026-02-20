Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục chửi bới, dùng vật giống gậy tấn công hai phụ nữ, gây xôn xao dư luận. Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra tại xã Nghĩa Khánh, tỉnh Nghệ An vào tối 19/2 (mùng 2 Tết).

Theo nội dung clip, người đàn ông nhiều lần dùng vật giống gậy đánh vào một phụ nữ trẻ. Khi một phụ nữ lớn tuổi vào can ngăn, người này tiếp tục có hành vi hành hung. Dù các nạn nhân tìm cách che chắn và van xin, người đàn ông vẫn không dừng lại.

Ở đoạn cuối, người này còn cầm vật sắc nhọn đe dọa và làm hư hỏng thiết bị ghi hình. Hai phụ nữ trong clip được xác định là mẹ và chị gái của người đàn ông.

Người mẹ đang được điều trị, hồi phục chấn thương ở cánh tay. Ảnh: Người dân cung cấp

Trao đổi với P.V VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Khánh xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, xử lý.

Danh tính người đàn ông liên quan chưa được công bố. Theo lãnh đạo UBND xã, vụ việc khiến người mẹ bị gãy tay, hiện sức khỏe đã ổn định.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.