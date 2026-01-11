Ngày 11/1, lãnh đạo Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại tòa nhà CT5-ĐN2, tổ dân phố 14, Mỹ Đình 2) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Hình ảnh sự việc. Ảnh chụp màn hình

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 20h ngày 8/1, bà N.T.H. (SN 1982, cùng trú tại tòa nhà CT5-ĐN2) đi làm về. Khi đi ngang qua căn hộ của bà Nguyễn Thị Vân Anh, bà H. bất ngờ bị người này xông ra chửi bới, túm tóc và đánh vào vùng đầu, mặt. Sự việc chỉ dừng lại khi người nhà của bà Vân Anh can ngăn.

Sau đó, bà H. đến Bệnh viện Hồng Ngọc để khám, điều trị. Kết quả khám, xét nghiệm, chụp chiếu chưa phát hiện tổn thương thực thể; chẩn đoán ban đầu cho thấy bệnh nhân bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực. Bị hại đã đề nghị được giám định thương tích và yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án.

Quá trình giám định, cơ quan chức năng bước đầu ghi nhận bà H. không có dấu vết thương tích, không bầm tím, sưng nề; tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 0%.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân mâu thuẫn ban đầu được xác định xuất phát từ những phản ánh trong nhóm cư dân chung cư liên quan đến việc con trai bà Vân Anh (học lớp 6) nhiều lần bấm chuông, đập cửa và trêu chọc các hộ dân trong tòa nhà.

Bà H. đã phản ánh tình trạng này lên nhóm chung của chung cư, khiến bà Vân Anh bức xúc và dẫn đến hành vi trên. Đánh giá về vụ việc, lãnh đạo Công an phường Từ Liêm khẳng định hành vi của bà Nguyễn Thị Vân Anh là vi phạm pháp luật.

Dù chưa ghi nhận thương tích nặng đối với bị hại, song sự việc đã gây tác động tiêu cực đến dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu dân cư. Cơ quan công an đang tiếp tục áp dụng các biện pháp tố tụng theo đúng quy định.