Ngày 21/4, Công an xã Hòa Khánh (Tây Ninh) đã báo cáo vụ việc hai người đánh một thiếu niên gây xôn xao dư luận, gửi Giám đốc Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ.

Trước đó, clip ghi lại cảnh vụ việc lan truyền trên Facebook, thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận bức xúc.

Hình ảnh em H. bị hai thanh niên đánh hội đồng gây bức xúc dư luận. Ảnh cắt từ clip

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là V.T.H. (15 tuổi, ngụ xã Đức Hòa, Tây Ninh). Hai người liên quan gồm T.H.N. (17 tuổi) và T.M.Kh. (15 tuổi), cùng trú tại địa phương.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai khoảng 21h ngày 18/4, sau khi rời cuộc gặp bạn bè, Kh. lái xe máy chở N. về hướng xã Hòa Khánh. Đến khu vực vòng xoay Hòa Khánh, rẽ vào đường 823D, xe của H. vượt lên phía trước.

Cho rằng H. nẹt pô gây khó chịu, N. yêu cầu Kh. tăng ga đuổi theo. Khi đến đoạn đường vắng thuộc ấp Thôi Môi, cả hai ép xe H. vào lề.

Khi nạn nhân dừng xe, cả hai dùng tay chân đánh vào vùng đầu và cơ thể H. trong thời gian ngắn, rồi rời khỏi hiện trường.

Hậu quả, H. bị chấn thương phần mềm, bầm tím vùng má và vai trái; kính cận bị hư hỏng.

Hai đối tượng đánh thiếu niên H. tại cơ quan công an. Ảnh: MĐ

Theo lời khai, hành vi xảy ra do bột phát, thiếu kiềm chế; những người liên quan cho rằng chỉ nhằm đánh dằn mặt, không có ý định tước đoạt tính mạng nạn nhân. Tuy nhiên, vụ việc có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện Công an xã Hòa Khánh đang phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.