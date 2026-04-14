Sự việc xảy ra tại một quán ăn nằm trên đường Lê Hồng Phong, thuộc phường Phú Lợi, TPHCM. Sáng nay (14/4), Công an phường Phú Lợi (TPHCM) đã tiếp nhận trình báo về việc một nam thanh niên bị hành hung khi đang ăn uống với bạn bè. Cơ quan công an cũng đang tiến hành xác minh, truy xét các đối tượng gây án.

Nhóm đối tượng hành hung nam thanh niên tại quán ăn. Ảnh cắt từ clip

Theo trình báo của anh V.H.X.P. (SN 2002, quê tỉnh Đắk Lắk, tạm trú tại phường Phú Lợi, TPHCM), vào khoảng 3h40 cùng ngày, trong lúc anh cùng nhóm bạn đang ăn uống tại một quán ăn nằm trên đường Lê Hồng Phong (phường Phú Lợi) thì một nhóm thanh niên 6 người tiến tới gần.

Tại đây, nhóm người lập tức tấn công vào vùng mặt, đầu khiến anh P. choáng váng. Bị đánh bất ngờ, anh P. bỏ chạy nhưng không may vấp ngã. Lúc này, nhóm đối tượng dùng ghế nhựa tiếp tục hành hung. Sự việc khiến quán ăn náo loạn, nhiều người phải bỏ chạy ra ngoài.