Tối 15/4, trao đổi với VietNamNet, ông Trần Quang Trung – Bí thư Đảng ủy xã Ea Kar cho biết, Công an xã đang xác minh đoạn clip ghi lại việc một bé gái 1 tuổi bị mẹ ruột nhiều lần tác động vào vùng mặt.

Chị T. nhiều lần dùng tay bóp miệng con nhỏ. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 14/4, chị B.T.T. (SN 1993, trú tại thôn 2, xã Ea Kar) khi đang trông con là cháu B.L.N.P. (sinh năm 2025) thì xảy ra mâu thuẫn với anh H. (người sống chung).

Trong lúc cãi vã, chị T. đã dùng một tay bóp vào miệng và vùng mặt cháu P., khiến cháu gồng người, giãy giụa, khóc thét; tay còn lại dùng điện thoại quay lại sự việc.

Sau đó, chị T. gửi đoạn clip cho anh H. qua ứng dụng Messenger. Khi nhận được clip, anh H. đã chặn tài khoản của chị T. rồi đăng tải nội dung lên mạng xã hội.

Đoạn clip sau khi lan truyền đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ hành vi của người phụ nữ.

Theo Công an xã Ea Kar, chị T. và anh H. có quan hệ tình cảm, có với nhau hai con chung (sinh năm 2022 và 2025).

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Ea Kar đã mời chị T. lên làm việc. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.