Liên quan đến những clip lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận về vụ việc thanh niên bạo hành cậu ruột bị tai biến, mới đây Công an phường Khánh Hội đã làm rõ và báo cáo Công an TPHCM.

Công an xác định, nam thanh niên trong các clip nói trên là T.A.H. (35 tuổi, ngụ đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội). Nạn nhân bị bạo hành là ông T.N.H. (60 tuổi, cậu ruột A.H., ngụ cùng địa chỉ).

Công an xác định, thanh niên bạo hành cậu ruột tai biến trong các clip lan truyền trên mạng xã hội, là người có dấu hiệu bệnh lý tâm thần.

Ngay sau khi các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc, Công an phường Khánh Hội đã mời làm việc với H. và những người thân liên quan.

Bước đầu xác định, A.H. có dấu hiệu bệnh lý về tâm thần. Công an chưa ghi nhận thương tích nghiêm trọng của ông N.H. và gia đình không có yêu cầu xử lý.

Gia đình xin và nhờ sự hỗ trợ của công an địa phương đưa A.H. đi khám, trị bệnh tại Bệnh viện tâm thần TPHCM.

Qua điều tra, ông N.H. bị tai biến, nằm một chỗ tại nhà. Bà T. (là vợ) và bà Th. (là chị ruột của ông N.H, cũng là mẹ của A.H.) thay phiên nhau chăm sóc.

Giai đoạn cuối năm 2025 đầu năm 2026, có một số lần A.H. “lên cơn”, nổi giận vô cớ đã dùng tay đánh, đấm ông N.H. và cầm vật dụng trong nhà để đe doạ.

Camera an ninh tại nhà ghi lại diễn biến, bà T. đã gửi cho người quen xem và người này đăng lên mạng xã hội.

Công an cũng đã mời người đăng tải các đoạn clip lên làm việc và bà này chủ động gỡ bỏ.

