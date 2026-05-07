Ninh Bình:

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bán dừa tại bãi biển Thịnh Long đang thu gom những quả dừa khách uống thừa, sau đó đổ phần nước còn lại sang quả khác để tiếp tục bán cho khách mới.

Đoạn clip đã thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận. Nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Người phụ nữ gom những quả dừa khách uống còn thừa.

Lãnh đạo xã Hải Thịnh cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh, Bí thư Đảng ủy xã đã chỉ đạo Ban quản lý khu du lịch biển Thịnh Long khẩn trương vào cuộc xác minh, làm việc với cá nhân liên quan nhằm kịp thời chấn chỉnh, tránh ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch địa phương.

Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ bán dừa xuất hiện trong đoạn clip là bà Lê Thị X., trú tại thôn 20, xã Hải Thịnh. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo Ban quản lý khu du lịch biển Thịnh Long mời bà X. lên làm việc, lập biên bản vụ việc để xử lý theo quy định.

Xã đã yêu cầu bà X. dừng hoạt động kinh doanh tại bãi biển Thịnh Long; đồng thời tăng cường rà soát, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ tại khu du lịch nhằm tránh tái diễn những hành vi tương tự, ảnh hưởng đến trải nghiệm, quyền lợi và sức khỏe của du khách.