Ngày 6/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lợi (SN 1984, trú tại xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Lợi tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 28/9/2025, địa bàn thôn 1 Hải Đường (xã Hải Anh) đã xảy ra lốc xoáy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Sau đó, nhiều tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, từ thiện, hỗ trợ người dân.

Mặc dù không được phân công nhiệm vụ và không thuộc chức trách được giao nhưng Lợi (Phó trưởng Ban Văn hóa xã hội, HĐND xã Hải Anh) đã tự tham gia, cung cấp thông tin, hoàn cảnh gia đình của các hộ dân bị thiệt hại cho Quỹ Thiện Tâm.

Sau khi biết được thông tin, mức hỗ trợ cụ thể đối với các gia đình bị thiệt hại, Lợi nảy sinh ý định chiếm đoạt một phần số tiền từ thiện. Bằng các thủ đoạn gian dối, Lợi đã chiếm đoạt 60 triệu đồng tiền từ thiện của nhiều hộ dân trên địa bàn.

Hành vi của Lợi đã gây bức xúc trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền cơ sở, suy giảm niềm tin của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng.