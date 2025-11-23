Mới đây, một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hai chiếc xe Beijing X7 và Hyundai Tucson đã chiếm dụng gần như toàn bộ một làn đường hướng lên đèo Hải Vân (thuộc địa phận Thành phố Huế) để dừng đỗ xe ngắm cảnh và chụp ảnh.

Nguồn video: Đèo Hải Vân 24H

Đáng nói, khu vực này có vạch kẻ đường là vạch liền màu vàng (vạch 1.2), báo hiệu đoạn đường nguy hiểm, cấm đè vạch và cấm vượt. Hành động dừng đỗ vô ý thức của hai chiếc xe này đã tạo ra một "nút thắt cổ chai" nhân tạo.

Tình huống khiến các phương tiện phía sau, bao gồm cả xe khách lớn và xe con bị đặt vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan", một là dừng chờ cho hai chiếc xe đó di chuyển, hai là buộc phải phải đánh lái sang làn đường ngược chiều (đè vạch liền) để vượt qua chướng ngại vật. Thực tế, trong đoạn video, nhiều phương tiện đã phải chọn phương án thứ hai.

Xét trên phương diện kỹ thuật và an toàn giao thông, chuyên gia đào tạo lái xe an toàn Nguyễn Hồng Vinh đánh giá hành động của hai tài xế xe Beijing X7 và Hyundai Tucson khi dừng đỗ tại khúc cua tay áo tại đèo Hải Vân là cực kỳ đáng lên án vì những lý do sau.

Thứ nhất, đèo Hải Vân có độ dốc lớn và tầm nhìn hạn chế. Việc một chiếc xe dừng giữa đường biến nó thành vật cản tĩnh. Khi các xe khác lấn làn để vượt, họ buộc phải đi vào phần đường của xe ngược chiều trong tình trạng bị khuất tầm nhìn bởi chính 2 chiếc xe đang đỗ. Nếu có một xe đổ đèo đi xuống với tốc độ cao, tai nạn đối đầu là điều rất dễ xảy ra.

Thứ hai, hành động này chẳng khác nào ép người khác vi phạm pháp luật. Về mặt lý thuyết, các xe đi sau nếu đè vạch liền để vượt là sai luật. Tuy nhiên, họ bị "bức tử" vào tình huống bất khả kháng do sự vô ý thức của hai xe phía trước. Đây là tình huống gây ức chế tâm lý rất lớn cho những người tham gia giao thông tuân thủ quy định.

Lực lượng chức năng đã nhắc nhở nhưng hai tài xế chỉ chịu rời đi khi đã thực hiện xong những nhu cầu sở thích cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ năm 2025, hành vi dừng, đỗ xe tại vị trí đặc biệt nguy hiểm như bên trái đường một chiều/đôi, đường cong, đầu dốc, trên cầu/gầm cầu vượt, song song xe khác, gây cản trở giao thông đều bị xử phạt từ 2-3 triệu đồng và trừ 2 điểm GPLX.

"Đây không đơn thuần là lỗi dừng đỗ sai quy định, mà là hành vi gián tiếp đe dọa an toàn tính mạng của cộng đồng. Sự tiện lợi cá nhân (ngắm cảnh, chụp ảnh) đã được đặt lên trên sự an toàn của hàng chục con người khác", vị chuyên gia này nhấn mạnh.

Đoạn video này ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận 1,9 nghìn lượt lượt bình luận. Đa số các ý kiến đều bức xúc với hành vi thiếu ý thức của hai chủ xe kể trên. Một tài khoản Facebook bức xúc: "Đèo dốc nguy hiểm mà dám đỗ xe như sân nhà mình, thật không thể hiểu nổi họ nghĩ gì."

Trong khi đó, một luồng ý kiến khác của cộng đồng mạng đồng loạt mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý phạt nguội thật nặng đối với hai chủ xe này.

Một ý kiến đáng chú ý cho rằng: "Cần phạt kịch khung lỗi gây cản trở giao thông vì nếu xảy ra tai nạn liên hoàn trên đường đèo, hậu quả sẽ thảm khốc hơn nhiều so với số tiền phạt."

Vụ việc trên đèo Hải Vân là lời cảnh tỉnh về văn hóa giao thông. Một phút "tiện tay" dừng xe có thể đánh đổi bằng sự an toàn của cả một hệ thống giao thông.

Do đó, để những cung đường đèo trở nên an toàn hơn, ngoài sự giám sát của pháp luật, rất cần sự tự giác và lòng tự trọng của mỗi người khi ngồi sau vô lăng.

