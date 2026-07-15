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Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một vụ việc gây mất an ninh, trật tự được cho là xảy ra trên tuyến đường ven biển thuộc xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Theo nội dung clip, khi một ô tô đang lưu thông qua đoạn đường vắng vào ban đêm, hai thanh niên đi trên một xe máy không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm liên tục lạng lách, đánh võng trước đầu xe, không cho ô tô vượt lên.

Hai thanh niên đi xe máy lạng lách trước đầu ô tô. Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi tài xế điều khiển ô tô lách qua hai thanh niên này và đi qua cầu, phía trước tiếp tục xuất hiện một nhóm đối tượng khác chờ sẵn.

Ô tô vừa đi tới, nhóm đối tượng đã dùng một vật thể ném vào đầu xe.

Nhóm thanh niên dùng một vật thể ném vào đầu ô tô. Ảnh: Cắt từ clip

Lãnh đạo Công an xã Hoa Lộc cho biết, qua nắm bắt thông tin ban đầu, vụ việc truy đuổi bắt đầu từ khu vực thuộc địa phận xã Vạn Lộc và kéo dài đến xã Hoa Lộc (khu vực giáp ranh giữa hai xã). Công an hai xã đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.