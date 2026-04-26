Khoảng 10h ngày 26/4, theo ghi nhận của PV VietNamNet trên tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, đoạn qua phường Liên Hòa (tỉnh Quảng Ninh), xuất hiện chiếc xe máy do phụ nữ điều khiển, phía sau chở theo một phụ nữ khác.

Cả hai người đi trên xe máy mang biển kiểm soát 14K1-161.34, di chuyển với tốc độ cao, đều mặc quần ngắn và áo khoác, không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, người điều khiển xe còn khoanh chân lên yên xe, trong khi người ngồi sau ôm búp bê và liên tục dùng áo che mặt.

Hai phụ nữ chạy xe máy tốc độ cao không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Phạm Công

Nguy hiểm hơn, hai người này liên tục điều khiển xe lạng lách vào làn tốc độ cao, nơi có nhiều ô tô đang di chuyển.

Hai người phụ nữ điều khiển xe máy trên cao tốc. Ảnh: Phạm Công

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết, đơn vị đã tiếp nhận phản ánh và cử cán bộ, chiến sĩ thực hiện biện pháp ngăn chặn để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Đồng thời, thông qua tra cứu dữ liệu đăng ký xe, Cục CSGT xác định chủ phương tiện là B.T.H. (trú tại Quảng Ninh).

Sau vụ tai nạn giao thông, hàng trăm ô tô ‘chôn chân’ trên cao tốc Bắc - Nam Một vụ va chạm xảy ra trên cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Nghệ An vào lúc rạng sáng khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng, hàng trăm phương tiện “chôn chân” nhiều giờ.

'Tiết kiệm' 500m đường, nhiều người đi ngược chiều ở Hà Nội bị phạt 5 triệu đồng Muốn “tiết kiệm” gần 500m, nhiều người ngang nhiên đi ngược chiều trên đường Vạn Hạnh (Hà Nội). Hệ quả, chỉ trong ít phút, 10 trường hợp bị CSGT xử lý, có người bị phạt tới 5 triệu đồng, trừ điểm giấy phép lái xe.