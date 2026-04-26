Hai người phụ nữ điều khiển xe máy phóng với tốc độ cao trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, đầu không đội mũ bảo hiểm, xe không lắp gương chiếu hậu.
Khoảng 10h ngày 26/4, theo ghi nhận của PV VietNamNet trên tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, đoạn qua phường Liên Hòa (tỉnh Quảng Ninh), xuất hiện chiếc xe máy do phụ nữ điều khiển, phía sau chở theo một phụ nữ khác.
Cả hai người đi trên xe máy mang biển kiểm soát 14K1-161.34, di chuyển với tốc độ cao, đều mặc quần ngắn và áo khoác, không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, người điều khiển xe còn khoanh chân lên yên xe, trong khi người ngồi sau ôm búp bê và liên tục dùng áo che mặt.
Nguy hiểm hơn, hai người này liên tục điều khiển xe lạng lách vào làn tốc độ cao, nơi có nhiều ô tô đang di chuyển.
Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết, đơn vị đã tiếp nhận phản ánh và cử cán bộ, chiến sĩ thực hiện biện pháp ngăn chặn để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.
Đồng thời, thông qua tra cứu dữ liệu đăng ký xe, Cục CSGT xác định chủ phương tiện là B.T.H. (trú tại Quảng Ninh).