Tài xế xe tải lạng lách, không chấp hành hiệu lệnh CSGT trên quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa. Video: Cục CSGT

Ngày 15/5, Trạm CSGT Ninh Hòa (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử phạt tài xế Lê Duy Châu (26 tuổi, ngụ Đắk Lắk) về hai hành vi: không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và điều khiển xe lạng lách trên đường bộ.

Với các lỗi trên, tài xế Châu bị phạt tổng cộng 64 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 11 tháng.

Trước đó, chiều 14/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1, tổ công tác của Trạm CSGT Ninh Hòa phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 78H-022.xx do tài xế Châu điều khiển có dấu hiệu vi phạm khi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng và điều khiển xe lạng lách, gây mất an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn của tài xế xe tải. Ảnh: N.X

Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tài xế không chấp hành mà tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy theo hướng Bắc - Nam trên quốc lộ 1, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện đang lưu thông.

Tổ công tác sau đó đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp dừng được phương tiện để kiểm tra và xử lý theo quy định.