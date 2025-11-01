XEM CLIP: (nguồn Phan Văn An)

Ngày 1/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô mất lái, tông liên tiếp hai xe máy đang lưu thông trên đường thuộc xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 20h ngày 31/10, một ô tô màu đen, biển số TPHCM, lưu thông trên đường Hùng Vương (xã Xuân Lộc, Đồng Nai) bất ngờ tông vào đuôi một xe máy đang di chuyển. Sau đó, ô tô tiếp tục va chạm với một xe máy khác đang dừng bên lề đường.

Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ và vết trầy xước vương vãi trên mặt đường. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, trong đó một người bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị.

Thời điểm ô tô tông liên tiếp 2 xe máy. Ảnh cắt từ clip

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Xuân Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và lấy lời khai các nhân chứng.

Cơ quan chức năng cũng kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của tài xế, đồng thời trích xuất camera, thu thập dấu vết tại hiện trường để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo xã Xuân Lộc cho biết, tối 31/10, trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn giao thông nói trên. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh thông tin tài xế ô tô được cho là cán bộ một trại giam thuộc tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc tỉnh Bình Thuận).