Trưa nay (30/10), Công an TPHCM phối hợp Công an xã Đông Thạnh đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến anh V.N.T. (23 tuổi, người lái xe máy lôi tự chế) tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: TK

Qua trích xuất camera an ninh, trước thời điểm xảy ra tai nạn, anh T. điều khiển xe máy lôi tự chế chở rác, lưu thông trên đường Đặng Thúc Vịnh (xã Đông Thạnh), hướng từ cầu Rạch Tra về đường Lê Văn Khương.

Khi đến trước nhà số 188A Đặng Thúc Vịnh, xe của anh T. va chạm với ô tô 5 chỗ đi cùng chiều từ phía sau. Lực tông mạnh làm xe máy lôi tự chế văng sang làn đường ở hướng ngược lại. Lúc này, phương tiện tiếp tục bị ô tô tải chạy đúng chiều quy định tông phải và kéo lê một đoạn.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến anh T. tử vong tại chỗ, các phương tiện hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ. Ảnh: TK

Người thân của nạn nhân cho biết anh T. làm công việc thu gom rác. Sáng nay, sau khi đi thu gom rác trong khu dân cư, trên đường anh T. chạy xe về điểm tập kết rác thì xảy ra tai nạn đau lòng trên.

Đến trưa cùng ngày, các phương tiện liên quan trong vụ tai nạn đã được xe cứu hộ kéo ra khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.