Ngày 28/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tại tỉnh Thái Nguyên.

Cùng ngày, Phòng CSGT tỉnh Thái Nguyên cho biết sự việc xảy ra lúc 20h47 ngày 26/10.

Thời điểm đó, tổ công tác của Phòng CSGT làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tỉnh lộ 261 (đoạn km45+800) ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe máy biển số 20D1-236.xx do chị Dương Thị Hồng X. (29 tuổi, trú xã Tràng Xá) điều khiển.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, chị X. tăng ga, lái xe vào sân một nhà dân ven đường. Khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, người phụ nữ này nhiều lần viện lý do né tránh, không hợp tác với tổ công tác. Trong quá trình làm việc, chị còn hất thiết bị đo nồng độ cồn của CSGT xuống đất.

Trước thái độ chống đối, tổ công tác yêu cầu kiểm tra theo đúng quy định. Kết quả cho thấy nồng độ cồn trong khí thở của chị X. là 0,738 mg/lít, gần gấp đôi mức vi phạm cao nhất quy định tại Nghị định 168.

Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn mức 0,738 mg/lít khí thở. Ảnh: CACC.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chị X. Theo quy định, người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức này bị phạt 8–10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22–24 tháng.

Hiện vụ việc đã được chuyển cho Công an phường Phổ Yên tiếp tục làm rõ, đặc biệt là hành vi không chấp hành hiệu lệnh, cản trở lực lượng thi hành công vụ để xử lý theo quy định.