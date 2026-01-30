Ngày 30/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một nhóm du khách nước ngoài bị nhóm người Việt dùng hung khí tấn công, truy đuổi.

Cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 21 giây ghi lại cảnh một nhóm du khách nước ngoài xảy ra xô xát với nhóm thanh niên người Việt.

Hình ảnh nam du khách nước ngoài (áo trắng) bị đuổi đánh. Ảnh: Cắt từ clip

Theo nội dung clip, nhóm du khách nước ngoài cố gắng tháo chạy khi bị khoảng 5 người, gồm cả nam và nữ, truy đuổi. Khi một người trong nhóm quay lại can ngăn, cứu bạn đang bị đánh thì bị một thanh niên cầm hung khí tấn công, khiến nạn nhân ngã xuống đất.

Mặc dù nạn nhân cố gắng vùng dậy bỏ chạy nhưng tiếp tục bị một người khác trong nhóm truy đuổi, đánh liên tiếp.

Toàn bộ sự việc được một người đứng từ xa quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận. Phần lớn ý kiến bày tỏ lo ngại cho sự an toàn của nhóm du khách, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Lãnh đạo Công an phường Nha Trang cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.