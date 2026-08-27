Ngày 27/8, trên mạng xã hội TikTok và Facebook lan truyền nhiều bài viết, clip ghi lại cảnh nam thanh niên và cô gái tranh cãi tại quán cà phê.

Trong lúc tranh cãi, cô gái bất ngờ đứng dậy, dùng tay đánh mạnh vào mặt nam thanh niên, hất ly nước vào người này rồi ghì tóc và nhiều lần đánh vào vùng đầu.

Vụ việc xảy ra ngay trên sóng livestream, sau đó được người xem cắt lại và đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Vụ hành hung diễn ra ngay trên sóng livestream. Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại một quán cà phê ở khu vực Dương Đông, đặc khu Phú Quốc. Nam thanh niên xuất hiện trong clip là Phạm Đức T. (SN 1996, quê đặc khu Phú Quốc; từng được nhiều người biết tới với kênh TikTok "Nờ Ô Nô").

Cô gái liên quan vụ việc là Nguyễn Võ Thanh Tr., người kinh doanh quán ăn tại đường Mạc Thiên Tích, khu vực Dương Đông.

Trước khi xảy ra vụ việc tại quán cà phê, T. và Tr. được cho là đã có mâu thuẫn kéo dài. Hai người từng đứng giữa đường Mạc Thiên Tích (đoạn trước quán ăn của Tr.) lớn tiếng chửi bới, thách thức nhau.

Cùng ngày, trên tài khoản TikTok “Tuấn Không Cận” với 1,2 triệu người theo dõi, Phạm Đức T. xác nhận bản thân bị đánh tại một quán cà phê ở Phú Quốc. T. nói sau khi bị đánh đã cố rời khỏi quán nhưng bị một nhóm người đuổi theo, giật chìa khóa xe. T. còn cho biết đang điều trị tại bệnh viện do bị thương ở vùng mũi và miệng.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công an đặc khu Phú Quốc cho biết đơn vị chưa tiếp nhận đơn trình báo liên quan vụ việc. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, công an đã ghi nhận thông tin và phối hợp các đơn vị chức năng xác minh.

Bước đầu, lực lượng công an đã xác định được những người liên quan và mời đến trụ sở để làm việc. Riêng Phạm Đức T. đang điều trị tại bệnh viện nên chưa thể đến làm việc.

Công an đặc khu Phú Quốc đang tiếp tục xác minh diễn biến vụ việc, nguyên nhân mâu thuẫn và hành vi của những người liên quan để có hướng xử lý theo quy định.