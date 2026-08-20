Ngày 20/8, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đã xác định N.K.T. (SN 1981, trú tại Tổ dân phố Văn Phú 1, phường Kiến Hưng) là người hành hung anh Đ.N.T. (SN 2004, trú tại phường Long Biên). Tuy nhiên, hiện N.K.T. không có mặt tại địa phương.

Hình ảnh về vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, tối 19/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy dùng tay đánh một nam thanh niên tại nút giao Văn Khê - Hà Trì, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Theo hình ảnh trong video, người đàn ông đi xe Honda Vision màu đỏ, BKS 29BE-071.XX, xảy ra va chạm với nam thanh niên đi xe máy màu xám, BKS 29AE-255.XX. Sau đó, người này xuống xe, dùng tay đánh nam thanh niên.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Kiến Hưng nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ những người liên quan.

Qua xác minh, công an xác định người bị đánh là anh Đ.N.T. Hiện anh T. đang đi khám thương tích và phối hợp với cơ quan công an để cung cấp thông tin, phục vụ quá trình xác minh vụ việc.

Người có hành vi hành hung anh T. được xác định là N.K.T. Tuy nhiên, tại thời điểm công an xác minh, N.K.T. không có mặt tại địa phương và gia đình cũng không biết người này đang ở đâu.

Công an phường Kiến Hưng đang tiếp tục thu thập tài liệu, xác minh diễn biến vụ việc, đồng thời triệu tập những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.