Ngày 25/8, TAND khu vực 7 (TPHCM) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Chinh (41 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, TPHCM - chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 8/2021, bị cáo Chinh nhận niềng răng cho chị Nguyễn Thị Tiền T. với giá 20 triệu đồng. Chị T. đóng trước 5 triệu đồng, số tiền còn lại trả góp mỗi tháng 1 triệu đồng. Đến tháng 9/2022, chị T. đã trả hết toàn bộ số tiền.

Ngày 22/8/2025, phòng khám của Chinh tháo hết các mắc cài, kết thúc quá trình niềng răng cho chị T. Tuy nhiên, sau khi tháo niềng, răng chị T. bị đau nhức. Cho rằng răng bị hư xương, mất thẩm mỹ, chị T. phản hồi với Chinh. Hai bên nhắn tin trao đổi qua lại nhưng không thống nhất được cách giải quyết.

Chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàng ngay tại phòng khám. Ảnh: cắt từ clip

Ngày 27/8/2025, chị T. đến phòng khám yêu cầu cắt nướu răng và mua 3 tuýp tẩy trắng răng với giá 4,4 triệu đồng. Tuy nhiên, chị T. không trả tiền vì cho rằng việc chỉnh sửa lại răng do lỗi của phòng khám vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Thấy chị T. không trả tiền, Chinh nhắn tin đòi tiền, dẫn đến hai bên tranh cãi qua tin nhắn.

Khoảng 14h30 ngày 3/9/2025, chị T. cùng bạn là chị Trần Thị Phương U. đến phòng khám gặp Chinh giải quyết vụ việc, đồng thời yêu cầu bồi thường do cho rằng phòng khám làm hỏng răng trong quá trình niềng.

Khi gặp để nói chuyện, Chinh không thừa nhận ca niềng răng này lỗi và yêu cầu chị T. ra về. Lúc này, chị U. cầm điện thoại quay clip trong cơ sở kinh doanh của Chinh.

Sau nhiều lần yêu cầu chị T. về nhưng không được, Chinh bực tức, cầm một cây gậy kim loại dí và đè ghì vào cổ chị T. trên ghế sofa. Sau đó, Chinh tiếp tục giật tay, kéo chị T. xuống đất.

Thấy chị T. đang cầm điện thoại quay phim, Chinh giật lấy rồi ném xuống sàn làm điện thoại của chị T. bị vỡ. Chinh tiếp tục giật mắt kính chị T. đang đeo và ném xuống sàn nhà.

Khi quay lại, thấy chị U. cũng đang dùng điện thoại ghi lại toàn bộ hành vi của mình, Chinh xông tới định giật điện thoại nhưng được anh Trần Quốc A. (chồng Chinh) và mọi người can ngăn. Mặc dù vậy, Chinh vẫn lớn tiếng chửi và xông đến dùng dép ném, dùng chân đá vào người chị T.

Sau khi ra về, chị T. đến Công an phường Hạnh Thông Tây trình báo.

Ngày 9/6/2025, chị U. đăng tải 2 đoạn clip ghi lại sự việc tại phòng khám nha khoa Tuyết Chinh, gây bức xúc trong dư luận.

Theo kết luận giám định, thiệt hại tài sản của chị T. là hơn 1,5 triệu đồng, không đủ căn cứ xử lý hình sự đối với Chinh về tội “Hủy hoại tài sản”. Kết luận giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị T. và chị U. là 0%, không có căn cứ xử lý hình sự Chinh về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau khi sự việc kết thúc, anh Trần Quốc A. đã mua một chiếc iPhone 13 để đền cho chị T.

Bị cáo đổ lỗi cho bị hại

Tại phiên tòa, bị cáo Chinh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng bản thân tâm huyết với bệnh nhân nhưng không được công nhận, thậm chí còn bị xúc phạm nên mới nóng giận.

Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Chinh khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Cho rằng cáo trạng chưa phản ánh đúng bản chất vụ việc, bị hại Nguyễn Thị Tiền T. cho biết ngay khi vừa bước vào phòng khám, chị đã bị hành hung. Theo lời khai của chị T., dù có người can ngăn đến 5 lần nhưng bị cáo vẫn sử dụng nhiều vật dụng như gậy, cây sắt, bình chữa cháy, ô, khay nhựa để hành hung chị.

Chị T. cũng khẳng định phòng khám của Chinh đã khiến răng chị hư hỏng nặng. Tuy nhiên, khi chị yêu cầu gặp Chinh để kiểm tra, bị cáo liên tục trốn tránh và nhắn tin xúc phạm.

Về dân sự, chị T. yêu cầu Chinh bồi thường tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng.

Trình bày quan điểm, đại diện VKS cho rằng, cáo trạng truy tố bị cáo Chinh là đúng người đúng tội, không oan sai. Vì vậy, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chinh từ 2 năm 6 tháng - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Về dân sự, đại diện VKS đề nghị tòa chấp nhận yêu cầu bồi thường chi phí điều trị từ lúc nhập viện đến khi xuất viện và các chi phí liên quan. Về yêu cầu bồi thường từ việc niềng răng, VKS đề nghị tách thành vụ án dân sự khác.

HĐXX nghị án kéo dài tới trưa 26/8 sẽ tuyên án.