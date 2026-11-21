Quốc hội yêu cầu các cơ quan phối hợp các chủ quản nền tảng thương mại điện tử thực hiện việc xác thực điện tử danh tính người bán và người livestream bán hàng từ ngày 1/1/2027.

Sáng 21/11, với 491/492 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16. Quốc hội cơ bản tán thành với các giải pháp, cam kết mà Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ và các thành viên khác của Chính phủ đã báo cáo tại phiên chất vấn.

Quý 1/2028 hoàn thành làm sạch mã số thuế

Với lĩnh vực tài chính, Quốc hội yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thành việc phân bổ chi tiết số vốn đầu tư công năm 2026 còn lại theo quy định, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc tạm ứng, thu hồi tạm ứng, rà soát, phân loại, thu hồi dứt điểm các khoản tạm ứng tồn đọng, kéo dài, xử lý trách nhiệm của đơn vị chậm hoàn ứng theo quy định.

Quốc hội quyết nghị việc thực hiện chấm điểm, công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Các bộ, ngành, địa phương kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân, không đáp ứng tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp. Ảnh: Media QH

Quốc hội lưu ý cần lấy kết quả giải ngân và hiệu quả thực hiện dự án là một trong các căn cứ bố trí kế hoạch vốn năm 2027, gắn kết quả giải ngân với khối lượng hoàn thành, chất lượng và hiệu quả đầu tư, hạn chế tối đa việc chuyển nguồn vốn sang năm sau.

Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục hoàn thiện chính sách, phương pháp quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, nhà cung cấp nước ngoài; phối hợp với các cơ quan liên quan yêu cầu các chủ quản nền tảng thương mại điện tử thực hiện việc xác thực điện tử danh tính người bán và người livestream bán hàng từ ngày 1/1/2027.

Chính phủ và các bộ, ngành cần thực hiện quản lý thuế theo mức độ rủi ro, tập trung kiểm tra các đối tượng, lĩnh vực có nguy cơ thất thu cao; xử lý nghiêm hành vi mua bán trái phép hóa đơn; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện phương thức quản lý thuế mới, giảm chi phí tuân thủ.

Quốc hội cũng giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý dứt điểm hồ sơ hoàn thuế tồn đọng, bảo đảm hoàn thuế đúng thời hạn; tăng cường phân loại rủi ro, ứng dụng công nghệ, rút ngắn thời gian hoàn thuế.

Nhiệm vụ được Quốc hội đề ra là chậm nhất quý 1/2028 hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, làm sạch mã số thuế; khẩn trương hoàn thiện cơ chế xử lý nghĩa vụ tài chính của người nộp thuế đã ngừng hoạt động làm cơ sở đóng mã số thuế, bảo đảm người nộp thuế không bị treo, khóa mã số thuế do lỗi đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan.

Người có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm về văn bản khi sử dụng AI hỗ trợ

Với lĩnh vực khoa học và công nghệ, Quốc hội quyết nghị trong phân bổ, giao dự toán năm 2027, bảo đảm bố trí ít nhất 15% ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học phục vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược; các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ đã xác định rõ sản phẩm đầu ra, tiến độ thực hiện và địa chỉ ứng dụng kết quả.

Trong quý 4, Quốc hội chỉ đạo hoàn thành việc tuyển chọn, ký hợp đồng, bố trí kinh phí đối với các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đủ điều kiện; gắn từng nhiệm vụ với sản phẩm cuối cùng, địa chỉ ứng dụng, mốc đánh giá và thương mại hóa.

Chính phủ và các bộ cần tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu; phối hợp khắc phục tình trạng chậm triển khai các nền tảng số dùng chung, đầu tư phân tán, trùng lặp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Trước ngày 31/12, các cơ quan chủ quản nền tảng số dùng chung công bố rõ phạm vi nghiệp vụ, chức năng và tiến độ cung cấp để các bộ, ngành, địa phương xác định phần sử dụng chung, phần được chủ động đầu tư, phát triển, phần cần tích hợp, tránh trùng lặp; trước ngày 29/1/2027, các bộ, ngành, địa phương hoàn thành Khung kiến trúc số.

Trong quý 2/2027, hoàn thành rà soát, bổ sung dữ liệu nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa vào sử dụng công cụ cảnh báo nhiệm vụ trùng lặp.

Trong năm 2027, hoàn thành kết nối, khai thác 100% (12/12) cơ sở dữ liệu trọng yếu và 104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành về Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Đến năm 2030, hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân.

Quốc hội lưu ý tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút, trọng dụng và phát huy đội ngũ nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học tham gia các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ chiến lược.

Đối với ứng dụng AI trong khu vực công thì chỉ mở rộng sau khi đã được kiểm chứng phù hợp về độ chính xác, căn cứ pháp lý, an toàn dữ liệu và hiệu quả công việc. Người có thẩm quyền phải kiểm tra, quyết định và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm, văn bản do mình ký, kể cả khi sử dụng AI hỗ trợ.