Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng hôm nay có buổi làm việc với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết trong lĩnh vực thuế, Bộ đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng; miễn, giảm nhiều loại phí, lệ phí; gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; điều chỉnh chính sách thuế đối với xăng dầu nhằm giảm chi phí đầu vào...

Trong 7 tháng đầu năm, tổng quy mô miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất đạt khoảng 173.600 tỷ đồng, góp phần cải thiện dòng tiền và giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế đã giảm khoảng 51% so với năm 2024, tương đương 4.400 tỷ đồng. Dịch vụ thuế điện tử, dịch vụ công trực tuyến toàn trình, VNeID, hóa đơn điện tử và các nền tảng số tiếp tục được mở rộng.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá cao việc Chính phủ đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân với hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ có mức doanh thu năm đến 10 tỷ đồng trong năm 2026 và năm 2027.

VCCI cho rằng, trọng tâm cải cách thời gian tới cần chuyển mạnh từ giảm số lượng thủ tục sang nâng cao tính ổn định, thống nhất và khả năng dự báo của chính sách, đồng thời tăng cường quản lý dựa trên rủi ro, bảo vệ doanh nghiệp tuân thủ tốt và tiếp tục tháo gỡ những điểm chưa đồng bộ giữa các cơ quan quản lý.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân cho biết, vướng mắc lớn hiện nay nằm ở khâu thực thi và chi phí tuân thủ. Doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh còn hạn chế về công nghệ, phải thuê dịch vụ để thực hiện các thủ tục thuế, làm tăng chi phí.

Hiệp hội đề nghị tiếp tục đơn giản hóa phương thức kê khai, nộp thuế, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh, đồng thời sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ khu vực này.

Công khai đầu mối, tiến độ và lý do chậm

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao những kết quả mà Bộ Tài chính, ngành Thuế, ngành Hải quan và các bộ, ngành địa phương đạt được, đồng thời chỉ rõ khâu thực thi vẫn còn những vấn đề cần xử lý dứt điểm.

Phó Thủ tướng nêu cùng một quy định nhưng cách hiểu, áp dụng còn khác nhau, doanh nghiệp có lúc phải cung cấp lại thông tin cơ quan nhà nước đã có, một số hồ sơ phải xử lý kéo dài, sự phối hợp giữa thuế, hải quan và kiểm tra chuyên ngành chưa liền mạch, vẫn có phản ánh về yêu cầu bổ sung hồ sơ ngoài quy định, thái độ phục vụ và trách nhiệm giải trình của cán bộ thực thi.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng nhấn mạnh 4 yêu cầu. Thứ nhất là đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, áp dụng thống nhất. Thứ hai, một thông tin chỉ yêu cầu doanh nghiệp cung cấp một lần, cơ quan nhà nước phải chủ động khai thác, chia sẻ dữ liệu. Thứ ba là quản lý theo rủi ro, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với doanh nghiệp tuân thủ tốt. Thứ tư, mọi kiến nghị phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm phối hợp xử lý đến cùng, không đẩy doanh nghiệp đi vòng.

Với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng yêu cầu cần khẩn trương xử lý hoặc có văn bản hướng dẫn trước ngày 31/8, không để doanh nghiệp phải hỏi lại nhiều lần.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, xử lý theo thẩm quyền và thống nhất hướng dẫn đối với các nhóm được phản ánh nhiều như hoàn thuế giá trị gia tăng, hóa đơn điện tử, chi phí được trừ, ưu đãi thuế, giao dịch liên kết. Ông lưu ý rà soát các hồ sơ tồn đọng, công khai rõ hồ sơ đủ điều kiện, hồ sơ cần bổ sung và lý do, nghiên cứu triển khai sớm việc hoàn thuế giá trị gia tăng tự động dựa trên quản trị rủi ro ngay trong năm nay.

Với cơ quan Thuế, Hải quan và địa phương, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần nghiêm túc quán triệt thực hiện các nội dung: không yêu cầu thêm thành phần hồ sơ, điều kiện, thủ tục ngoài quy định, không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại dữ liệu cơ quan nhà nước đã có, công khai đầu mối, tiến độ và lý do chậm.

Chính phủ nhất quán quan điểm hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ ở chính sách mà phải thể hiện bằng từng hồ sơ được giải quyết đúng hạn, từng thủ tục được rút ngắn và từng chi phí được cắt giảm. Ảnh: VGP

Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra né tránh, đùn đẩy, nhũng nhiễu, phản ánh lặp lại về cùng một cán bộ, đơn vị hoặc là thủ tục, phải được kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý theo quy định.

Với cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, hải quan, khai báo trung thực, lưu giữ chứng từ, sử dụng hóa đơn và dịch vụ điện tử đúng quy định, chủ động chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao năng lực tuân thủ.