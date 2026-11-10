Có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong hoạt động mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và vi phạm quy định về kế toán là những sai phạm được Thanh tra Chính phủ phát hiện tại Tập đoàn Dương Đông.

Ngày 10/11, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Dương Đông (Tập đoàn Dương Đông).

Tồn kho âm 123 triệu lít xăng dầu

Theo kết luận thanh tra, qua kiểm tra thực tế tại 16 kho và đối chiếu dữ liệu tồn kho trên phần mềm do Tập đoàn Dương Đông cung cấp, số tồn lũy kế cuối kỳ ngày 31/3/2026 trên phần mềm kế toán thể hiện kho hàng âm khoảng 123 triệu lít (-122.999.917 lít).

Đồng thời, số liệu nhập, xuất xăng dầu được hạch toán trên báo cáo tài chính lớn hơn so với số liệu nhập, xuất trong bảng kê hóa đơn, tờ khai hải quan đã được kê khai thuế khoảng 21 triệu lít. Số lượng xuất lớn hơn khoảng 102 triệu lít, với tổng giá trị tương đương khoảng 2.078 tỷ đồng (giá vốn ước tính là 16.900 đồng/lít).

TTCP xác định những bất thường này có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán, cụ thể là xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

Đồng thời, từ năm 2022 đến tháng 3/2026, Công ty Dương Đông có kê khai việc mua, bán xăng dầu với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (hàng lậu); sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Cụ thể, đoàn thanh tra xác định, từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026, Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình sử dụng 4.692 hóa đơn GTGT đầu vào thể hiện việc mua xăng dầu của 12 công ty "ma", với số lượng khoảng 2,6 tỷ lít xăng dầu để hợp thức hóa lượng xăng dầu bán ra khoảng 2,8 tỷ lít.

Trong thời gian đó, Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình đã mua của Công ty Dương Đông khoảng 114 triệu lít xăng dầu.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký ban hành kết luận thanh tra hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Dương Đông. Ảnh: TTCP

Với Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P, đoàn thanh tra xác định, từ tháng 1/2025 đến ngày 30/6/2026, công ty xuất hóa đơn thể hiện việc bán khoảng 93 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 1.650 tỷ đồng và đã thu tiền của khách hàng. Tuy nhiên, đến ngày 30/6/2026, công ty chưa giao 57,6 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trong khi lượng hàng tồn kho thực tế tại 2 kho thuê chỉ còn khoảng 15.670 lít dầu.

Đối với Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm, trong thời gian từ năm 2022 đến ngày 30/6/2026, lượng xăng dầu tồn kho trên sổ sách kế toán, báo cáo tài chính chênh lệch so với lượng tồn kho thực tế được kiểm kê tại các kho xăng dầu do Công ty Phúc Lâm thuê, với tổng giá trị khoảng 675 tỷ đồng.

Trong thời gian đó, CTCP Nhiên liệu Phúc Lâm đã mua khoảng 38,6 triệu lít và bán khoảng 468 triệu lít xăng dầu cho Công ty Dương Đông.

Từ những tài liệu thu thập được, TTCP xác định các vụ việc nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa và vi phạm quy định về kế toán.

TTCP đã chuyển thông tin, hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nêu trên, đồng thời kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kê khai sai khoảng 720 tỉ đồng thuế bảo vệ môi trường

Bên cạnh đó, TTCP phát hiện dấu hiệu trốn thuế trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn Dương Đông.

Qua phân tích tài liệu do doanh nghiệp cung cấp, đoàn thanh tra xác định từ năm 2022 đến tháng 3/2026, Tập đoàn Dương Đông, các công ty con và chi nhánh đã kê khai không đúng đối tượng đối với số thuế bảo vệ môi trường khoảng 720 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 140 tỷ đồng không có khả năng nộp vào ngân sách nhà nước, kết luận nêu.

TTCP cũng xác định hành vi nêu trên có dấu hiệu vi phạm Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật Quản lý thuế và có dấu hiệu trốn thuế.

Cơ quan thanh tra đã chuyển thông tin, hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nêu trên, đồng thời kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra những hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Dương Đông. Các khoản vay với lãi suất thấp giữa Tập đoàn, các công ty con và các tổ chức, cá nhân liên quan, cùng việc doanh nghiệp trả nợ thay, ứng vốn cho công ty con đã tạo ra các giao dịch liên kết với tổng giá trị khoảng 860 tỷ đồng.

Việc này dẫn đến doanh thu tài chính kê khai thiếu khoảng 243 tỷ đồng, tương ứng số thuế thu nhập doanh nghiệp thiếu khoảng 48,6 tỷ đồng.

Đoàn thanh tra cũng phát hiện 15/19 đơn vị, gồm các chi nhánh hạch toán độc lập và công ty con, có lượng xăng tồn kho theo ngày trong tháng 3/2026 vượt từ 150% đến trên 500% so với lượng tồn kho trung bình của ba tháng liền kề.

Từ năm 2022 đến tháng 3/2026, Tập đoàn Dương Đông lại duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định đối với xăng RON 95-III và dầu diesel.

TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý vi phạm về thuế; Bộ Công Thương xử lý các vi phạm hành chính về hàng tồn kho và dự trữ xăng dầu.