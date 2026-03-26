Sớm bán rộng rãi xăng E10

Sáng 26/3, tại Hội nghị triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khả năng triển khai lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học (E10) trong tháng 4/2026, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, hiện các điều kiện pháp lý cơ bản cho hoạt động phối trộn và pha chế xăng E10 đã hoàn tất. Hệ thống cơ sở phối trộn đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, đồng thời doanh nghiệp đang triển khai nâng cấp và cải tạo để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi từ xăng khoáng sang E10.

Về nguồn cung, đại diện Petrolimex khẳng định cả xăng nền và ethanol cơ bản vẫn được bảo đảm. Tuy nhiên, cơ cấu nguồn ethanol cho thấy sự phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu. Theo đó, riêng nhu cầu ethanol của doanh nghiệp này là 45.000-50.000 m3/tháng, trong đó 20-30% từ trong nước, phần còn lại phải nhập khẩu.

Đại diện Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cũng cho biết, doanh nghiệp đã có bước chuẩn bị sớm khi triển khai kinh doanh xăng E10 tại bốn thành phố lớn từ năm 2025, với gần 100 cửa hàng xăng dầu. Thực tế triển khai cho thấy, sản phẩm được thị trường chấp nhận và không phát sinh vấn đề đáng kể.

Các doanh nghiệp có thể triển khai bán rộng rãi xăng E10 từ tháng 4. Ảnh: Nam Khánh

Đến nay, PVOIL đã được cấp phép 13 địa điểm pha chế trên toàn quốc, trong đó có 7 điểm có thể pha chế liên tục với công suất lớn. Tổng công suất pha chế hiện đạt khoảng 300.000 m3/tháng, dự kiến sẽ nâng lên 350.000-380.000 m3/tháng vào cuối năm 2026. Ngoài ra, doanh nghiệp đang nâng công suất tồn chứa ethanol lên khoảng 40.000 m3/tháng.

Đại diện PVOIL cho biết có thể triển khai kinh doanh xăng E10 trên diện rộng giữa tháng 4, sớm hơn kế hoạch ban đầu, vị đại diện này cho hay.

Các DN khác cũng sẽ triển khai bán xăng E10 tại toàn bộ hệ thống cửa hàng trực thuộc từ đầu tháng 4, đồng thời sẵn sàng mở rộng cung ứng trong tháng 5 nếu các đối tác có nhu cầu.

Theo tổng hợp của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, năng lực pha chế của các hội viên hiện đạt khoảng 965.000 m3/tháng. Với năng lực này, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu xăng sinh học trên phạm vi toàn quốc.

Từng doanh nghiệp phải báo cáo rõ khả năng cung ứng, bằng nguồn nào

Dù tổng năng lực toàn hệ thống là đủ, song ông Trịnh Quang Khanh, Tổng Thư ký Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam lưu ý, xăng sinh học là mặt hàng cần thời gian pha chế, không thể xuất bán ngay như xăng khoáng. Nếu công tác điều hành không hợp lý, đặc biệt tại thời điểm chuyển đổi, có thể phát sinh điểm nghẽn cục bộ trong cung ứng.

Chỉ rõ người tiêu dùng hiện nay vẫn còn băn khoăn về xăng sinh học, đặc biệt với phương tiện ô tô, ông Khanh cho rằng cần có thông tin chính thức, rõ ràng về các dòng xe phù hợp với E10, tránh tâm lý e ngại không cần thiết.

Ngoài ra, trong quá trình vận hành thực tế, do tồn chứa và vận chuyển, có thể xảy ra tình trạng xăng E10 giảm xuống mức E8. Đây vẫn là sản phẩm đạt chất lượng, thậm chí được đánh giá tốt, nhưng nếu không có hướng dẫn rõ ràng, doanh nghiệp có thể gặp rủi ro trong kiểm tra và xử lý, ông nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề quy chuẩn kỹ thuật, theo Petrolimex, xăng trong nước hiện có hàm lượng oxy rất thấp hoặc không có, trong khi hàm lượng này ở xăng nhập khẩu thường là 1,3-1,5%. Khi phối trộn thêm 10% ethanol, tổng hàm lượng oxy có thể vượt ngưỡng quy chuẩn hiện hành là 3,7%.

Trong một số trường hợp, hàm lượng oxy có thể lên tới 5,1-5,2%. Nếu quy chuẩn không được điều chỉnh tương ứng, việc sản xuất và cung ứng xăng E10, đặc biệt là các dòng xăng chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4, Euro 5 sẽ gặp khó khăn, thậm chí không thể triển khai đồng bộ.

Cùng với đó, doanh nghiệp cần khoảng 1 tháng để hoàn tất quá trình chuyển đổi hệ thống. Trong thời gian này, xăng khoáng và xăng E10 sẽ phải tồn tại song song, không thể chuyển đổi ngay lập tức trên toàn hệ thống.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, lộ trình từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc là bắt buộc, không có chuyện điều chỉnh hay dịch chuyển. Vấn đề được đưa ra bàn trong hội nghị ngày hôm nay là đẩy sớm lộ trình. Việc đẩy sớm này theo ông phụ thuộc rất lớn vào mức độ chuẩn bị của doanh nghiệp.

"Chúng ta đang nỗ lực rút ngắn lộ trình khoảng 1 tháng, tức là triển khai ngay trong tháng 4/2026. Đây là một yêu cầu rất cao, không phải dễ và đòi hỏi toàn bộ hệ thống phải vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt hơn bình thường", Thứ trưởng nói.

Theo Thứ trưởng, các vấn đề về cơ chế, quy chuẩn, điều kiện kỹ thuật đang được xử lý. Điều được quan tâm nhất lúc này không phải là cơ chế mà là sản lượng. Bởi, với tỷ lệ phối trộn 10%, nhu cầu ethanol cần khoảng 100.000-110.000 m3/tháng. Đây là con số không thay đổi và chúng ta phải trả lời được câu hỏi là có đáp ứng được hay không.

Vì vậy, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị tất cả các doanh nghiệp phải có văn bản chính thức, báo cáo và khẳng định rõ năng lực của mình. Doanh nghiệp phải nói rõ có thể cung cấp bao nhiêu ethanol, trong thời gian nào, bằng nguồn nào, với điều kiện gì. Đây là cơ sở để tổng hợp, đánh giá và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.