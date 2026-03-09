Theo báo cáo nhanh của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về tình hình xăng dầu sau thời điểm điều hành giá lúc 15h ngày 7/3/2026, nguồn cung trên cả nước cơ bản ổn định, tuy nhiên nhu cầu mua tăng đột biến do tâm lý tích trữ của người dân. Tại Hà Nội, các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex, PVOIL và Tổng công ty Xăng dầu Quân đội cho biết nguồn cung hiện tại và dự báo những ngày tới vẫn ổn định. Tuy nhiên, lượng bán ra từ ngày 4/3 đến 8/3 tăng khoảng 50% so với bình quân tháng 1/2026. Trong ngày 7/3 có 17 cửa hàng tạm ngừng bán một số mặt hàng do thiếu nguồn, song đến chiều cùng ngày đã được bổ sung và bán trở lại bình thường. Tại một số khu vực còn xuất hiện tình trạng người dân mang can, thùng đến mua xăng để tích trữ, thậm chí có hiện tượng bán xăng bằng chai lọ gần các cây xăng. Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra và xử lý. Tại TP.HCM, thị trường xăng dầu nhìn chung ổn định. Các cửa hàng bán lẻ vẫn mở cửa bình thường để phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp; chưa phát hiện hiện tượng đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất hợp lý. Tại Cần Thơ, các cửa hàng xăng dầu hoạt động bình thường, nguồn cung cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đi lại của người dân. Do ảnh hưởng từ chiến sự Trung Đông, các thương nhân đầu mối đang nỗ lực duy trì nguồn cung. Để phòng chống cháy nổ, nhiều cửa hàng hạn chế bán cho khách mang phi, can đến mua tích trữ. Trên địa bàn chưa ghi nhận tình trạng đầu cơ hay găm hàng. Tại Hải Phòng, thành phố hiện có 10 kho xăng dầu với tổng dung tích gần 467.700 m³ và gần 498 cửa hàng bán lẻ. Thị trường vẫn được cung ứng ổn định với sự tham gia của 2 thương nhân đầu mối, 5 thương nhân nhận ủy quyền, 16 thương nhân phân phối và gần 250 thương nhân bán lẻ. Riêng hệ thống của các doanh nghiệp lớn như Petrolimex, PVOIL, Xăng dầu Quân đội và Agrixim với 146 cửa hàng và 56 đại lý, nhượng quyền hiện chiếm hơn 55% thị phần bán lẻ xăng dầu và vẫn đảm bảo nguồn cung. Tại Đà Nẵng, thị trường xăng dầu cơ bản ổn định, nguồn cung tại các cửa hàng bán lẻ được đảm bảo. Hoạt động kinh doanh của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ diễn ra bình thường; việc niêm yết và bán theo giá quy định được thực hiện đầy đủ. Tại Huế, toàn thành phố hiện có 128 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động và chưa có cửa hàng nào xin tạm dừng kinh doanh. Nguồn cung vẫn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tại Nghệ An, các thương nhân đầu mối và phân phối vẫn cung ứng đầy đủ xăng dầu cho hệ thống bán lẻ, chưa xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung cục bộ. Trong khi đó, tại Thanh Hóa, nguồn cung cơ bản được đảm bảo và dự kiến đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đến hết tháng 3. Tuy nhiên, sản lượng bán ra tại các cửa hàng tăng mạnh, bình quân tăng 80–100% so với trước, cá biệt hệ thống Petrolimex ghi nhận mức tăng trên 100%. Ở An Giang, các thương nhân phân phối vẫn cung cấp xăng dầu theo kế hoạch, dự kiến đảm bảo trong khoảng 7–10 ngày. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ tăng cao do bước vào mùa thu hoạch lúa và phục vụ các dự án lớn, trong đó có các công trình liên quan APEC tại Phú Quốc. Một số tỉnh như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang và Gia Lai ghi nhận hiện tượng tích trữ dầu diesel. Một số xe tải xếp hàng đổ dầu tại các cây xăng rồi quay sang bán lại cho các cửa hàng khác. Các lực lượng chức năng địa phương đã tăng cường kiểm tra để đảm bảo nguồn cung không bị gián đoạn. Theo đánh giá chung, những ngày qua do lo ngại giá xăng dầu tăng và nguy cơ đứt gãy nguồn cung, người dân đã đổ xô mua và tích trữ xăng dầu bằng nhiều hình thức, khiến nhu cầu tăng đột biến trong thời gian ngắn. Hiện tượng này xảy ra nhiều hơn tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội. Sau khi liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh giá bán xăng dầu từ ngày 8/3/2026, tình trạng mua tích trữ đã giảm. Tuy nhiên tại một số tỉnh biên giới như Tây Ninh, Gia Lai và Nghệ An xuất hiện tình trạng người dân từ Campuchia và Lào sang Việt Nam mua xăng dầu do giá trong nước thấp hơn. Cụ thể, tại Campuchia giá xăng RON95 khoảng 31.000 đồng/lít (trong khi tại Việt Nam là 27.047 đồng/lít), còn dầu diesel khoảng 25.000 đồng/lít. Tại Lào, giá xăng RON95 khoảng 39.000 đồng/lít và diesel khoảng 36.600 đồng/lít; nước này cũng đang thiếu nguồn cung do Thái Lan hạn chế bán, khiến nhiều cửa hàng phải đóng cửa. Liên Bộ Công Thương – Tài chính cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và tình hình cung ứng trong nước để có biện pháp điều hành phù hợp trong thời gian tới.