Kể từ khi cả nước chuyển sang dùng xăng E10, người dùng bắt đầu chú ý hơn đến việc làm sao để xe chạy êm, tiết kiệm xăng và chăm sóc hệ thống nhiên liệu đúng cách.

Thói quen bảo dưỡng mới cho nhiên liệu mới

Xăng E10 là nhiên liệu gồm 90% xăng khoáng và 10% ethanol sinh học, được đánh giá giúp giảm khí thải giao thông, hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển năng lượng bền vững. Hiện nay, xăng E10 áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia như Mỹ, Brazil, Philippines hay Thái Lan.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, khi chuyển sang sử dụng E10, người dùng nên chú ý và điều chỉnh một số thói quen sử dụng và bảo dưỡng xe.

Cụ thể, người dùng không nhất thiết đổ đầy bình xăng. Do có chứa ethanol, E10 có khả năng giãn nở và bay hơi khi gặp nhiệt độ cao. Nếu bơm quá đầy, nhiên liệu có thể gây tăng áp suất trong bình hoặc ảnh hưởng đến hệ thống xử lý hơi xăng trên một số xe.

Chủ xe cũng không nên để xăng trong bình quá lâu nếu xe ít sử dụng. Ethanol có khả năng hút ẩm từ không khí, nên nếu để nhiều tuần không chạy, chất lượng xăng có thể giảm. Vì vậy, nên đổ lượng xăng vừa đủ và sử dụng xe định kỳ để nhiên liệu luôn được lưu thông.

Chuyên gia cho biết không nhất thiết đổ đầy bình khi sử dụng E10, nhằm hạn chế hiện tượng giãn nở nhiên liệu trong điều kiện nắng nóng. Ảnh minh họa: JEC

Ngoài thói quen sử dụng, việc giữ hệ thống nhiên liệu sạch cũng rất quan trọng. Theo thời gian, bình xăng, đường dẫn nhiên liệu, kim phun hoặc bộ chế hòa khí có thể tích tụ cặn bẩn và tạp chất. Đây là hiện tượng phổ biến, đặc biệt với các phương tiện đã sử dụng nhiều năm nhưng chưa được bảo dưỡng định kỳ.

Nhiều trường hợp xe rung giật, hụt ga, ì máy, phản hồi kém mượt hoặc khó khởi động sau khi chuyển sang sử dụng E10 thường không xuất phát từ loại xăng này. Nguyên nhân phổ biến là hệ thống nhiên liệu đã tích tụ cặn bẩn từ trước, khi sử dụng E10, ethanol với tính tẩy rửa mạnh làm bong một phần cặn bám trong bình xăng và đường dẫn, ảnh hưởng đến quá trình cấp xăng cho động cơ và gây ra các hiện tượng trên.

Nên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ những hạng mục gì?

Để sử dụng xăng E10 hiệu quả hơn, chuyên gia khuyến nghị người dùng nên duy trì thói quen bảo dưỡng xe định kỳ, sử dụng nhiên liệu từ hệ thống phân phối uy tín và kiểm tra các hạng mục liên quan đến hệ thống nhiên liệu theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Một số hạng mục có thể lưu ý gồm vệ sinh bình xăng, kim phun, kiểm tra lọc nhiên liệu, bugi; với xe sử dụng bộ chế hòa khí, cần làm sạch bộ phận này để hỗ trợ nhiên liệu lưu thông ổn định hơn.

Bên cạnh các biện pháp bảo dưỡng cơ bản, người dùng có thể cân nhắc sử dụng các sản phẩm hỗ trợ làm sạch hệ thống nhiên liệu. Trong đó, các sản phẩm từ Motul là lựa chọn của nhiều người dùng, như Motul Fuel System Clean Moto X dành cho xe máy và Motul Fuel System Clean Auto dành cho ô tô động cơ xăng.

Ứng dụng công nghệ N₂ NITRO, bộ đôi sản phẩm hỗ trợ loại bỏ cặn bám tích tụ trong bình xăng và kim phun, đồng thời góp phần bảo vệ các chi tiết kim loại, không gây ăn mòn. Nhờ duy trì độ sạch của hệ thống, quá trình đốt cháy nhiên liệu hiệu quả hơn, hỗ trợ khả năng khởi động và giúp xe chạy mượt mà, đồng thời tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu.

Bộ đôi sản phẩm Motul Fuel System Clean cho xe ô tô và xe máy được nhiều người dùng lựa chọn nhằm hỗ trợ làm sạch hệ thống nhiên liệu

Với xe máy, Motul Fuel System Clean Moto X chai 80 ml được khuyến nghị dùng cho 8-10 lít xăng để duy trì độ sạch, 6 lít xăng khi cần làm sạch mạnh hơn. Người dùng có thể sử dụng định kỳ khi tiếp thêm nhiên liệu cho xe di chuyển hằng ngày, hoặc trước mỗi chuyến đi với xe ít sử dụng.

Với xe ô tô, Motul Fuel System Clean Auto chai 300 ml được khuyến nghị dùng cho 40-60 lít xăng để duy trì độ sạch, hoặc 25-40 lít xăng khi cần làm sạch sâu hơn. Với xe di chuyển thường xuyên, người dùng có thể sử dụng định kỳ khoảng mỗi 2.000 km hoặc trong các lần bảo dưỡng; với xe ít sử dụng, có thể cân nhắc dùng hằng tháng hoặc trước các chuyến đi dài.

Motul là thương hiệu dầu nhớt chất lượng cao có trụ sở tại Pháp với hơn 172 năm phát triển toàn cầu, kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm dầu nhớt cho động cơ xe và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cao cấp. Với thế mạnh cung cấp đa dạng các sản phẩm dầu nhớt động cơ, sản phẩm phụ gia bảo dưỡng đặc chế riêng cho mỗi dòng xe, các sản phẩm của Motul luôn đảm bảo tiêu chí vừa phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất, vừa giúp tối ưu hóa hiệu suất và sự bền bỉ cho động cơ xe máy, xe ô tô với cam kết chất lượng hàng đầu. Từ năm 2009, Motul đã chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam và đến nay sản phẩm sản xuất tại Việt Nam cung ứng không chỉ cho thị trường trong nước mà xuất khẩu sang các nước châu Á Thái Bình Dương.

(Nguồn: Motul Việt Nam)