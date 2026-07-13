Không còn nhiều băn khoăn khi sử dụng xăng E10

Tại tọa đàm “E10 - Nền tảng cho thị trường nhiên liệu sinh học phát triển bền vững" do Báo Xây dựng tổ chức chiều 13/7, TS Đặng Tất Thành - Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết việc phối trộn và bán đại trà xăng E10 trên toàn quốc đã được triển khai hơn 1 tháng.

Trong quá trình triển khai, Bộ Công Thương đã tiếp nhận một số phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến việc sử dụng xăng E10 và nhanh chóng tổ chức kiểm tra, xác minh. Quá trình kiểm tra bao gồm truy xuất nguồn gốc nhiên liệu, kiểm định chất lượng xăng và đánh giá tình trạng kỹ thuật của phương tiện.

Trên cơ sở kết quả đánh giá khoa học, cùng các nghiên cứu trong và ngoài nước, Bộ Công Thương sẽ xem xét và công bố kết quả một cách minh bạch, giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng xăng E10.

Trong thời gian chờ kết quả chính thức, các phản ánh và kiến nghị ngày càng ít hơn. Người tiêu dùng không còn nhiều băn khoăn trong quá trình sử dụng xăng E10, ông Thành cho hay.

Theo ông Đặng Tất Thành, người tiêu dùng đã không còn nhiều băn khoăn khi sử dụng xăng E10.

Ông Đặng Tất Thành cũng cho hay Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành thông tư quy định cụ thể các chỉ tiêu chất lượng đối với xăng E10, đồng thời có nhiều phương pháp thử để đánh giá chất lượng nhiên liệu.

Theo ông, hiện nay, tất cả quy trình từ tổng kho đến bán lẻ đều được lưu mẫu nhiên liệu để đối chứng song song với quá trình bán hàng.

Nếu xảy ra vấn đề, có thể kiểm tra sản phẩm lưu mẫu để đánh giá chất lượng và so sánh với các quy chuẩn hiện hành nhằm đánh giá chất lượng xăng tại tổng kho và tại các cửa hàng bán lẻ. Đồng thời, thông qua quy trình lưu mẫu, có thể truy xuất nguồn gốc từ quá trình nhập khẩu, pha chế phối trộn cũng như qua các đầu mối để đến các cửa hàng bán lẻ trong cả nước.

“Việc quản lý chặt chẽ theo quy trình trên sẽ đảm bảo được chất lượng xăng dầu trên thị trường. Nếu có bất cứ hiện tượng nào xảy ra, chúng ta có thể thông qua đó để đánh giá và truy xuất ngược lại. Trường hợp sử dụng xăng không rõ nguồn gốc, cần nhiều bước để đánh giá kỹ hơn”, ông Thành nói.

Ông Đào Công Quyết, Trưởng Tiểu ban Truyền thông, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho rằng, việc đảm bảo chất lượng xăng sinh học từ khâu phối trộn, lưu kho đến phân phối đã được các cơ quan quản lý và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Để người tiêu dùng yên tâm hơn khi sử dụng loại nhiên liệu này, ông khuyến nghị người tiêu dùng nên mua xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ uy tín nhằm đảm bảo chất lượng nhiên liệu đúng tiêu chuẩn.

Đối với các dòng xe đời cũ, chủ xe nên đưa phương tiện đến các cơ sở bảo dưỡng để được tư vấn kỹ thuật khi chuyển sang dùng xăng sinh học.

Ông Quyết cũng lưu ý, đặc tính của ethanol là khả năng hấp thụ nước. Do đó, nếu xe không sử dụng trong thời gian dài (trên một tháng), chủ xe nên đưa xe đi kiểm tra định kỳ để tránh ảnh hưởng đến hệ thống nhiên liệu.

Chủ xe cần lưu ý thay thế lọc xăng định kỳ để hệ thống nhiên liệu luôn sạch sẽ và tuân thủ nghiêm ngặt lịch trình bảo dưỡng của nhà sản xuất. Điều này sẽ giúp phương tiện vận hành trơn tru và bền bỉ trong mọi điều kiện sử dụng xăng sinh học.

Đồng quan điểm, theo ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, người dân không cần quá lo lắng về chất lượng xăng E10, bởi đây là mặt hàng được kiểm soát rất chặt.

Kiến nghị điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E10

Tại tọa đàm, ông Tuấn kiến nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt, không nên có sự chênh lệch giữa thuế suất áp dụng đối với xăng khoáng và xăng E10.

Theo ông, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng khoáng cũng nên ở mức 7%. Như vậy, các doanh nghiệp nhập khẩu sẽ không bị phát sinh áp lực tài chính do phải nộp thuế ngay tại khâu nhập khẩu.

Ví dụ, doanh nghiệp như PVOIL nhập khẩu xăng khoáng chịu thuế suất 10%, nhưng khi bán ra dưới dạng xăng E10 chỉ áp dụng thuế suất 7%, dẫn đến phần chênh lệch phải chờ khấu trừ, làm dòng tiền bị tồn đọng.

Đối với thuế bảo vệ môi trường, việc tính thuế dựa trên tỷ lệ ethanol phối trộn. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong kê khai và tính thuế, ông Tuấn đề xuất Bộ Tài chính có thể xem xét áp dụng một mức thuế cố định. Cách làm này sẽ giúp doanh nghiệp tính thuế chính xác hơn và hạn chế sai sót trong quá trình kê khai.

Liên quan đến vấn đề thuế, bà Trần Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng Thuế Xuất nhập khẩu, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để đánh giá và điều chỉnh chính sách thuế.

Cụ thể với thuế bảo vệ môi trường, hiện chỉ áp dụng đối với xăng khoáng, còn phần ethanol trong xăng sinh học thì không bị áp thuế này.

“Để tạo thuận lợi hơn nữa, chúng tôi dự kiến trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 67/2011 theo hướng quy định rõ mức thuế đối với xăng sinh học dựa trên tỷ lệ phối trộn ethanol thực tế, phù hợp với các tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc gia. Chúng tôi cam kết sẽ có những bước đi bài bản để đảm bảo sự ổn định và hiệu quả lâu dài của chính sách", bà Ngọc nói.