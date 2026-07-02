Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 16h hôm nay (2/7), đồng thời trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít với xăng sinh học và dầu diesel, trích lập 400 đồng/kg với dầu mazut.

Sau khi thực hiện việc trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 19.730 đồng/lít, giảm 1.055 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng E10 RON95-III 685 đồng/lít.

Xăng E10 RON95-III giá không cao hơn 20.415 đồng/lít, giảm 788 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 21.176 đồng/lít, giảm 690 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Dầu mazut 180CST 3.5S cũng giảm 977 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, xuống còn 14.053 đồng/kg.

Trong thông cáo phát đi chiều nay, Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành này chịu tác động từ nhiều yếu tố như: xuất hiện các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ - Iran và tín hiệu tích cực từ đàm phán giữa hai nước; khả năng OPEC+ sẽ tăng sản lượng khai thác dầu từ tháng 8; xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn và tập trung vào các cơ sở dầu khí.

Theo Bộ Công Thương, những diễn biến này khiến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới biến động mạnh.

Bình quân trong kỳ điều hành từ ngày 25/6 đến 2/7, giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 đạt 98,166 USD/thùng, giảm 4,01%; xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III ở mức 100,092 USD/thùng, giảm 4,18%.

Trong khi đó, giá dầu mazut giảm 5,03%, còn 432,81 USD/tấn. Riêng giá dầu diesel tăng nhẹ 0,37%, lên 111,8 USD/thùng.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công - Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu vào chiều 2/7. Việc điều hành lần này nhằm đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới và hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Liên quan đến xăng sinh học, tại tọa đàm “Xăng E10: Bài toán khoa học và an ninh năng lượng quốc gia” sáng 2/7, ông Đặng Tất Thành, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết, việc đưa xăng sinh học E10 phân phối trên toàn quốc diễn ra đúng tiến độ, thị trường ổn định và không xảy ra hiện tượng đứt gãy nguồn cung.

Gần 1 tỷ lít xăng sinh học đã được tiêu thụ trong 28 ngày của tháng 6/2026. Ảnh: Thạch Thảo

Tính đến ngày 28/6, tổng sản lượng tiêu thụ xăng sinh học trên toàn quốc đạt khoảng 980 triệu lít, trong đó xăng sinh học E10 đạt 924 triệu lít và xăng E5 đạt 56 triệu lít. Theo đó, xăng E10 đang chiếm hơn 96% tổng sản lượng tiêu thụ.

“Đây là con số rất đáng khích lệ, khẳng định quá trình chuyển đổi đã diễn ra nhanh chóng và người dân đã chấp nhận, sử dụng xăng E10 như một loại nhiên liệu thông thường”, ông Thành nhấn mạnh.

Cũng theo ông Thành, Bộ Công Thương đã làm việc với Trung tâm Quan trắc môi trường và tiến hành so sánh số liệu ở thời điểm cuối tháng 5 (trước khi triển khai lộ trình E10) với thời điểm cuối tháng 6 (sau gần một tháng thực hiện bán xăng E10). Kết quả cho thấy, chất lượng không khí tại TPHCM và Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực.

Cụ thể, tại TPHCM, các chỉ số ô nhiễm quan trọng như CO, NO₂, NOx, O₃, SO₂ và bụi mịn đều giảm đáng kể. Trong khi đó, tại Hà Nội, chỉ số CO và chỉ số bụi mịn cũng ghi nhận xu hướng giảm.

“Những kết quả bước đầu này phần nào cho thấy việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 đã góp phần tích cực vào việc cải thiện chất lượng môi trường không khí, hướng tới một môi trường sống trong lành hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”, ông Thành chia sẻ.