Phiên quay số cuối cùng của chương trình “Hào khí Việt Nam - Sức xanh lan tỏa” diễn ra vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC (Đông Anh, Hà Nội), thu hút hàng triệu lượt theo dõi qua livestream trên fanpage Xanh SM và Bác Tài Xanh.

Sự kiện mang đến bầu không khí sôi động với màn trao giải trực tiếp và sự xuất hiện của hai robot “Made in Vietnam” của VinRobotics và VinMotion, biểu tượng cho tinh thần công nghệ tiên phong.

Phiên quay số cuối cùng của chương trình “Hào khí Việt Nam - Sức xanh lan tỏa” diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC (Đông Anh, Hà Nội)

Tại sự kiện, Xanh SM đã trao thưởng 8 chiếc VF 3 trị giá 299 triệu đồng mỗi chiếc, 15 voucher nghỉ dưỡng Vinpearl, 20 voucher mua xe VinFast Green, 130 cặp vé VinWonders và 100 gói Hội viên Xanh. Ngoài ra, 8 khách hàng trúng thưởng xe VF 3 từ các phiên quay số trước cũng được ban tổ chức trao thưởng ngay tại sự kiện.

Nhiều khách hàng đã chia sẻ niềm vui trước những món quà bất ngờ. Bà Dương Thị Đức Tịnh, 67 tuổi, cùng gia đình từ TP.HCM ra Hà Nội, kể ban đầu, khi được thông báo, bà nghĩ rằng đây là sự nhầm lẫn.

"Nhân viên Xanh SM gọi điện nhiều lần, gửi tin nhắn Zalo, mãi tới khi con gái kiểm tra lại trên website chính thức thì tôi mới dám tin. Cả nhà quyết định bay ra Hà Nội để vừa hưởng không khí đại lễ, vừa tới sự kiện để nhận giải, thật sự là một dấu ấn khó quên”, bà Tịnh chia sẻ.

Bà Dương Thị Đức Tịnh (67 tuổi, TP.HCM) tới sự kiện giao lưu và nhận Giải Đặc biệt VF 3

Anh Phạm Mạnh Đức, một nhà sáng tạo nội dung tại Hà Nội, nói vui rằng, chiếc VF 3 mang tới chút “phiền toái dễ thương” bởi hiện tại, gia đình anh có tới 2 chiếc xe điện để sử dụng. Trong khi đó, với Kỳ Duyên (22 tuổi, ở TP.HCM), VF 3 chính là động lực để cô sớm học bằng lái và có thể tự mình lái xe đưa gia đình đi du lịch.

“Tôi hay chọn đi Xanh SM vì giá hợp lý, tài xế thân thiện, kể cả 4 giờ sáng vẫn có xe. Tôi thấy đi Xanh không chỉ tiện mà còn giúp mình góp phần bảo vệ môi trường”, Duyên cho hay.

Anh Phạm Mạnh Đức (Hà Nội) bên cạnh chiếc xe VF 3 vừa trúng thưởng từ chương trình “Hào khí Việt Nam - Sức Xanh lan tỏa”

Không chỉ khách hàng, các bác tài xanh xuất sắc và may mắn cũng nhận được những phần quà giá trị thông qua chương trình “Hào khí Việt Nam - Sức xanh lan tỏa”.

“VinFast VF 3 là món quà bất ngờ và quá lớn đối với tôi. Hiện tôi chưa có bằng lái ô tô, nhưng chắc chắn tôi sẽ học lái để có thể chuyển sang dịch vụ Car. Sau hai năm gắn bó, tôi thấy Xanh SM là môi trường giúp mình trưởng thành và có thu nhập tốt hơn”, anh Trần Văn Nam, tài xế Xanh SM Bike tại TP.HCM, cho biết.

Kỳ Duyên (22 tuổi, TP.HCM) dự định tự mình lái xe VF 3 đưa gia đình đi du lịch

Thông qua 22 phiên quay số thu hút hàng triệu lượt theo dõi, chương trình “Hào khí Việt Nam - Sức Xanh lan tỏa” đã trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sống xanh và di chuyển văn minh. 34 chiếc VF 3 cùng hàng trăm phần quà là lời tri ân gửi tới khách hàng và các bác tài xanh - những người đồng hành cùng Xanh SM trên hành trình phát triển. Quan trọng hơn, mỗi chiếc xe cũng là minh chứng cho sự thay đổi trong thói quen đi lại, từ lựa chọn cá nhân đến cam kết chung vì môi trường.

Thế Định