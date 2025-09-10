Theo quy định mới của Bộ GD-ĐT về việc tổ chức dạy học hai buổi, các trường không được dạy quá 7 tiết/ngày. Bộ lý giải điều này nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính khóa, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định, giúp học sinh phát triển toàn diện.

Tuy nhiên, bước vào năm học mới, nhiều phụ huynh bức xúc khi có những ngày con tan học sớm, song vẫn phải học cả thứ 7.

Học sinh Hà Nội trong lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Ảnh: Nguyễn Viết Xuân

“Quá bất cập, các tiết học bị cắt giảm trong tuần để dồn sang thứ 7. Điều này không làm giảm áp lực cho các con, thậm chí còn khiến phụ huynh khó xoay sở thời gian đưa đón”, chị Hoàng Ngân, phụ huynh học sinh lớp 8 ở Hà Nội, chia sẻ.

Chị Ngân cho hay năm học trước, con học 8-9 tiết/ngày và được nghỉ thứ 7. Tuy nhiên, theo quy định mới, hiện tại có 3 buổi chiều con học 2-3 tiết và có hôm tan học sớm từ 15h30.

“Mẹ không thể bỏ làm giữa buổi để chạy đi đón. Cho con tự đi về bằng xe buýt cũng rất 'dở' vì sợ con sẽ vào quán game hoặc dính vào tệ nạn”, bà mẹ này bức xúc và mong có lịch học như trước đây, được nghỉ thứ 7 để có thời gian nghỉ ngơi hoặc về quê cùng gia đình.

Thời khóa biểu của con chị Thủy học cả ngày thứ 7. Ảnh: PHCC

Cũng giống như chị Ngân, chị Thu Thủy (Hà Nội) cho biết năm học này, con trai đang học lớp 8 của chị phải học thêm cả ngày thứ 7. Với những ngày học 5 tiết buổi sáng, con sẽ nghỉ buổi chiều. Riêng thứ 5, buổi chiều con chỉ học 2 tiết và tan lúc 15h20.

“Thời khóa biểu như vậy quá bất cập. Việc con được tan học sớm khiến phụ huynh lo lắng. Có hôm, nhóm phụ huynh nháo nhác khi một vài mẹ 'tá hỏa' vì không thấy con về sau giờ tan học, không thể liên lạc được vì con bị cấm mang điện thoại đến trường”, chị Thủy nói.

Tại TPHCM, nhiều trường học cũng cho học sinh tan học quá sớm vào các ngày trong tuần nhưng học cả sáng thứ 7. Chị Nguyễn Thị Thủy, có con học ở Trường THCS Bình Thọ (TP Thủ Đức cũ) cho biết, năm ngoái con chỉ học 5 ngày/tuần, từ thứ 2 tới thứ 6, nhưng năm nay thời khóa biểu có thêm buổi học vào sáng thứ 7.

“Năm ngoái, thứ 7 và Chủ Nhật là thời gian để con nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động ngoài trời, học thêm tiếng Anh ở trung tâm, bồi đắp tình cảm gia đình, nhưng năm nay lại học vào sáng thứ 7 nên mọi kế hoạch đảo lộn. Đã thế, năm nay giờ tan trường cũng sớm hơn, vào lúc 16h, trong khi năm ngoái là 16h45 nên bố mẹ rất vất vả trong việc đưa đón”, chị Thủy than thở.

Dù nhà trường đã sắp xếp không học sáng thứ 7 nhưng học sinh của Trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10 cũ) lại tan trường rất sớm. Anh Đăng - phụ huynh học sinh trường này than thở “15h45 con đã tan học trong khi bố mẹ phải làm việc tới 17h. Điều này là rất bất cập”.

Sắp xếp cân đối, học sinh sẽ không phải học thứ 7

Từng làm hiệu trưởng một trường thuộc mô hình tiên tiến hội nhập quốc tế tại TPHCM, ông P.H.H cho hay các trường hoàn toàn có thể sắp xếp chỉ học 7 tiết/ngày và 35 tiết/tuần mà không phải học vào thứ 7. Đặc thù của mô hình này là trường phải tổ chức dạy tiếng Anh, Tin học theo các chuẩn quốc tế... Mục tiêu là học sinh tốt nghiệp THCS có ít nhất 90% sử dụng được tiếng Anh đạt trình độ A2 trở lên, trong đó, ít nhất 30% đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo trình độ tương ứng; 100% có kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin, trong đó, ít nhất 50% đạt chuẩn tin học quốc tế.

Ngoài ra, những trường theo mô hình này sẽ phải tổ chức hoạt động học, tập trải nghiệm; giáo dục toàn diện trong nhà trường; hoạt động thể dục thể thao, giáo dục nghệ thuật, hoạt động xã hội…

Dẫu có nhiều hoạt động cần làm, song vị hiệu trưởng này cho rằng các trường có thể linh động các tiết cuối không trong chương trình phổ thông để thay vào chương trình tiên tiến. Nhờ đó, thời gian thứ 7 sẽ là khoảng nghỉ để học sinh phục hồi sức khỏe, tái tạo và học tập. Nhà trường cũng có thời gian thực hiện các hoạt động khác.

Thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, nhiều trường ở TPHCM vẫn chỉ cho học sinh học từ thứ 2 tới thứ 6, thứ 7 được nghỉ. Chẳng hạn tại trường THCS Nguyễn Du (quận 1 cũ), nhà trường vẫn tuân thủ thời khóa biểu 7 tiết/ngày, 35 tiết/tuần và không phải học thứ 7.

“Việc sắp xếp rất đơn giản vì Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 là 29 tiết/tuần cho khối 6-7 và 29 tiết rưỡi cho khối 8-9. Như vậy, vẫn còn dư 5 tiết rưỡi đến 6 tiết/tuần, đủ để thực hiện chương trình nhà trường. Nếu sắp xếp thời khóa biểu phù hợp, cân đối sẽ không bị đẩy việc dạy học qua sáng thứ 7. Điều này, các trường hoàn toàn có thể làm được”, thầy Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du nói.

Tại hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục phổ thông sáng nay 10/9, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM chỉ đạo ưu tiên 7 tiết/ngày cho Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018. Các chương trình còn lại sẽ cân đối nếu vào những tiết còn dư.