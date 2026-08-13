Xem video highlights MU 1-1 Leeds (pen 5-4)

Trước 8 vạn người hâm mộ đến chật kín sân Croke Park (Dublin - CH Ailen), MU và Leeds nhập cuộc đầy sôi động dù chỉ mang tính chất trận giao hữu.

HLV Carrick tiếp tục thử nghiệm hàng công khi xếp Zirkzee chơi tiền đạo lùi, hỗ trợ Mbeumo đá cao nhất, còn hai hành lang cánh là Amad Diallo và Patrick Dorgu.

Mbeumo kiến tạo cho Zirkzee ghi bàn - Ảnh: MUFC

Thi đấu nhỉnh hơn, Quỷ đỏ sớm tìm được bàn mở tỷ số ngay phút 16. Mbeumo bứt tốc xé gió bên cánh trái rồi chuyền dọn cỗ vào trong cho Zirkzee cứa lòng chân trái chính xác tung lưới Leeds.

Các cầu thủ MU cho thấy sự nhanh nhẹn và thanh thoát hơn trong các pha phối hợp. Mbeumo suýt nhân đôi cách biệt giữa hiệp một, nhưng cú sút chìm bằng chân trái bị thủ môn Trafford đẩy ra.

Đang hưng phấn, đoàn quân HLV Michael Carrick lại nhận bàn thua lãng xẹt. Tiền vệ 19 tuổi Tyler Fletcher để mất bóng ở trung lộ. Daniel James cướp được rồi chuyền dọn cỗ cho Aaronson xộc thẳng vòng cấm MU gỡ hòa 1-1.

Aaronson gỡ hòa cho Leeds - Ảnh: LUFC

Bryan Mbeumo chính là điểm sáng trong lối chơi của Quỷ đỏ. Tiền đạo người Cameroon tiếp tục xử lý hay đầu khu cấm địa rồi quăng chân trái sấm sét, bóng dội xà ngang khung thành Leeds.

Đầu hiệp hai, HLV Carrick tung vào những nhân tố trẻ như Armer, Collyer hay Thompson nên MU không còn giữ được thế chủ động.

Chỉ sau khi Bruno Fernandes, Tielemans, Luke Shaw và Matheus Cunha xuất hiện trên sân (từ phút 63), đội bóng thành Manchester mới tấn công mạnh mẽ trở lại.

Mặc dù vậy, cơ hội nguy hiểm nhất ở hiệp hai xuất phát từ cú nã rocket của James Justin, buộc thủ môn dự bị MU là Mee phải bay người cứu thua.

Bruno Fernandes vào sân ở hiệp hai và sút hỏng quả penalty

Phút 80, Bruno Fernandes xoay người rất nhanh kết thúc chìm tung lưới Leeds. Tiếc rằng, trọng tài biên phất cờ báo việt vị.

Cuối trận, tiền vệ đội trưởng MU có thêm cơ hội kết liễu đối thủ. Thế nhưng, cú ra chân phải rất căng lại tìm đến đúng xà ngang.

Hòa 1-1 sau 90 phút, hai đội bước vào loạt đá penalty. Dù thủ quân Bruno Fernandes sút hỏng nhưng MU vẫn thắng 5-4 trên chấm luân lưu để đoạt cúp BOYLE Sports.