Trong nhiều thập kỷ, doanh nghiệp quen với việc máy móc giúp con người làm nhanh hơn: tự động hóa quy trình, tăng năng suất, giảm sai sót. Nhưng bước ngoặt của kỷ nguyên AI đem đến sự thay đổi: máy không chỉ “làm”, mà bắt đầu nghĩ theo nghĩa tính toán - phân tích dữ liệu khổng lồ, nhận diện mẫu hình, dự đoán xu hướng và đề xuất hành động. Khi đó, câu hỏi lớn của quản trị hiện đại không còn là “ứng dụng công nghệ thế nào”, mà là: xây doanh nghiệp ra sao khi bạn đang sống cùng một cỗ máy có thể tư duy?

Xây dựng doanh nghiệp trong thời đại của “cỗ máy tư duy”. Ảnh: Midjourney

“Cỗ máy tư duy” là gì?

“Cỗ máy tư duy” có thể hiểu là tập hợp các hệ thống có khả năng xử lý thông tin và đưa ra gợi ý hành động giống như một “bộ não vận hành bằng dữ liệu”. Khác với máy móc truyền thống chỉ làm theo lệnh cố định, “cỗ máy tư duy” có thể học từ dữ liệu, tổng hợp tri thức, lập luận theo xác suất và thích nghi theo phản hồi.

Nó đặc biệt mạnh ở ba năng lực: phân tích, dự đoán và tối ưu. Nhưng “cỗ máy tư duy” không có lương tri, không có trách nhiệm, không biết đau khi sai. Vì vậy, nếu doanh nghiệp trao quyền cho AI mà thiếu cơ chế kiểm soát, tác động tiêu cực có thể lan rất nhanh, rất rộng.

Con người còn vai trò gì khi AI “tính” hết?

AI có thể làm giỏi nhiều việc vốn thuộc về “tri thức chuyên gia”, nhưng con người vẫn giữ vai trò không thể thay thế ở những điểm mang tính định hướng và trách nhiệm.

Trước hết, con người quyết định mục tiêu: tối ưu cái gì, đến mức nào và đánh đổi ra sao. AI chỉ tối ưu theo mục tiêu được giao. Nếu mục tiêu sai, AI càng tối ưu càng nguy hiểm. Một hệ thống được giao “tăng chuyển đổi” có thể dẫn tới thao túng khách hàng; được giao “giảm chi phí” có thể làm suy kiệt chất lượng; được giao “tăng tương tác” có thể khuyến khích nội dung độc hại.

Thứ hai, con người chịu trách nhiệm đạo đức, pháp lý và xã hội. Khi mô hình sai, khách hàng không kiện “thuật toán”, họ kiện doanh nghiệp. Xã hội không phê phán “mô hình”, họ phê phán lãnh đạo và văn hóa tổ chức. Những vấn đề như công bằng, minh bạch, quyền riêng tư, an toàn dữ liệu, rủi ro thiên kiến… không thể khoán cho máy. AI có thể gợi ý, nhưng con người phải làm vai trò “người gác cổng”: đặt chuẩn, kiểm định, giám sát và chịu trách nhiệm.

Thứ ba, con người tạo ra ý nghĩa và bản sắc. Doanh nghiệp không chỉ vận hành bằng KPI. Một tổ chức mạnh cần câu trả lời cho “tại sao”: sứ mệnh, văn hóa, lý do khách hàng tin và nhân sự muốn gắn bó. AI có thể viết một tuyên bố sứ mệnh rất hay, nhưng chỉ con người mới biến nó thành niềm tin sống qua các quyết định nhất quán.

Thứ tư, con người vẫn cần thiết ở vùng mơ hồ và biến động: khi dữ liệu thiếu, mục tiêu xung đột, bối cảnh thay đổi, khủng hoảng xảy ra, hoặc luật chơi thị trường dịch chuyển. AI có thể mô phỏng kịch bản, nhưng quyết định cuối cùng thường đòi hỏi trực giác chiến lược, kinh nghiệm và khả năng đọc bối cảnh xã hội.

Cuối cùng, con người làm chủ quan hệ và niềm tin. Thuyết phục, đàm phán, lãnh đạo đội ngũ, chăm sóc khách hàng, xử lý khủng hoảng… là những tình huống nơi cảm xúc, văn hóa, thể diện và đạo lý tác động mạnh. AI giúp chuẩn bị tốt hơn, nhưng quan hệ bền vững vẫn được xây bằng con người.

Không bị AI thay thế: chuyển vai, đổi nghề

Một hiểu lầm phổ biến là: “Muốn không bị thay thế thì phải giỏi hơn AI.” Thực tế, cách bền vững hơn là chuyển vai trò: đừng cạnh tranh với máy ở năng lực tính toán; hãy học cách điều khiển máy trong một hệ thống có trách nhiệm. Khi đó, con người tiến hóa từ “người thực thi” sang “người thiết kế - giám sát - ra quyết định”.

Trước tiên, doanh nghiệp cần xem AI như một “đồng nghiệp” có vai trò rõ ràng: trợ lý phân tích, trợ lý sáng tạo, trợ lý vận hành, hoặc trợ lý quyết định. Nhưng AI không phải “sếp”, càng không phải “người chịu trách nhiệm”. Nó chỉ là công cụ có quyền lực tính toán lớn, cần được định nghĩa phạm vi và giới hạn. Tiếp theo, con người cần nắm bốn “quyền cốt lõi”: đặt câu hỏi đúng - đặt chuẩn đúng - kiểm định - chịu trách nhiệm. Cuối cùng là thiết kế “vòng lặp học chung” giữa người và máy. Một vòng lặp tốt thường gồm: AI đề xuất → con người đánh giá → con người chỉnh và ra quyết định → hệ thống ghi nhận phản hồi để cải thiện lần sau. Khi có vòng lặp này, AI trở thành “bộ tăng lực” cho tổ chức, thay vì là mối đe dọa.

AI đang biến năng lực phân tích, dự đoán, tối ưu thành thứ ngày càng rẻ và phổ biến. Doanh nghiệp nào cũng có thể mua công cụ. Vì vậy, lợi thế cạnh tranh dịch chuyển về những thứ khó mua hơn: mục tiêu đúng, chuẩn mực đúng, văn hóa đúng, và năng lực con người biết dùng máy một cách có trách nhiệm. Trong thời đại “cỗ máy tư duy”, doanh nghiệp cần những con người biết định nghĩa bài toán, biết giới hạn quyền lực của thuật toán, biết xây niềm tin và dám ra quyết định tử tế khi mọi thứ đều có thể được tối ưu hóa. Nếu AI là cỗ máy tư duy, thì con người phải trở thành kiến trúc sư của tư duy tổ chức - để máy mạnh lên, nhưng doanh nghiệp vẫn giữ được linh hồn, uy tín và trách nhiệm của mình.

(Nguồn: VLAB Innovation)