Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh-Tên lửa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo: Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Lực lượng hỏa lực quan trọng

Trình bày Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa cho biết, cách đây 80 năm, trước yêu cầu phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng, ngày 29/6/1946 tại Trụ sở Vệ quốc Đoàn Trung ương - số 40 Hàng Bài - Hà Nội, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Hoàng Văn Thái thay mặt Bộ Quốc phòng công bố quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ đô gồm 3 trung đội: Pháo đài Láng, Pháo đài Xuân Tảo, Pháo đài Xuân Canh; từ đó ngày 29/6 trở thành ngày truyền thống và mãi mãi đi vào lịch sử vẻ vang của Bộ đội Pháo binh - Tên lửa Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 18/6/1949 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 50 thành lập Cục Pháo binh do Cục trưởng Cục Quân giới Trần Đại Nghĩa kiêm Cục trưởng Cục Pháo binh.

Ngày 27/3/1951, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đại đoàn 351 - Đại đoàn Công Pháo đầu tiên của Quân đội. Ngày 7/9/1954 Bộ Chỉ huy Pháo binh được thành lập, do Ủy viên Trung ương Đảng khóa 2 Nguyễn Chánh được bổ nhiệm làm Tư lệnh, kiêm Chính ủy. Ngày 28/5/1956, Bộ Chỉ huy Pháo binh phát triển thành Bộ Tư lệnh Pháo binh.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 3988 ngày 16/8/2025 về thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa trực thuộc Bộ Quốc phòng. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về việc điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội; là dấu mốc lịch sử quan trọng của Bộ đội Pháo binh - Tên lửa. Phấn khởi, tự hào với truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa khẳng định cán bộ chiến sĩ Pháo binh - Tên lửa hôm nay nguyện ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, viết tiếp chiến công, tô hồng truyền thống, xây dựng Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa “tinh, gọn, mạnh”; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, biểu dương, chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Bộ đội Pháo binh - Tên lửa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Muốn phát triển nhanh, bền vững, phải có nền quốc phòng vững mạnh, lực lượng vũ trang nhân dân phải cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong đó Pháo binh - Tên lửa là lực lượng hỏa lực rất quan trọng; phải trở thành trụ cột của sức mạnh tác chiến. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa và toàn lực lượng Pháo binh - Tên lửa tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ Pháo binh - Tên lửa phải quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Toàn lực lượng Pháo binh - Tên lửa phải thực hiện thật tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”; xây dựng chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững; phải xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đoàn kết thống nhất, kỷ luật nghiêm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tinh thần đổi mới, khả năng thích ứng nhanh