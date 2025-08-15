Ngày 15/8, tại hội thảo “Dữ liệu Du lịch trong phát triển Kinh tế số”, Cục Du lịch, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia đã chính thức ra mắt nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Việt Nam mang tên Visit Vietnam.

Đây là nền tảng tích hợp thông tin, đánh giá về điểm đến và công cụ đặt dịch vụ du lịch tại Việt Nam, được xem là bước tiến chiến lược cho du lịch số.

Điểm nổi bật của Visit Vietnam nằm ở khả năng tích hợp các công nghệ tiên tiến. Hệ thống trợ lý du lịch ảo AI Travel Assistant có thể lập kế hoạch và đặt dịch vụ tự động cho du khách. Nền tảng NDAchain.vn giúp xác thực phi tập trung, đảm bảo độ tin cậy và tính minh bạch của thông tin.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: PC

Các dịch vụ được tích hợp sâu, từ vận chuyển, lưu trú, ẩm thực cho đến các chương trình khách hàng thân thiết toàn quốc. Bên cạnh đó, cùng với công nghệ blockchain và quy trình bảo mật Tokenization, mọi dữ liệu trên nền tảng sẽ được xác minh và bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Ra đời trong bối cảnh du lịch Việt Nam còn thiếu một hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu tập trung, Visit Vietnam được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng thông tin phân tán, thiếu liên kết và khó tiếp cận. Nền tảng này sẽ giúp du khách dễ dàng tìm kiếm, đặt dịch vụ, khám phá văn hóa địa phương; giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng, thiết kế sản phẩm cá nhân hóa. Đồng thời, hỗ trợ cơ quan quản lý hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chia sẻ, ngành du lịch Việt Nam được Chính phủ giao trọng trách lớn là đón 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ khoảng 150 triệu lượt khách nội địa, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8,3 - 8,5% GDP trong năm nay và đóng góp vào tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.

“Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số được xác định là giải pháp then chốt để ngành du lịch bứt phá, duy trì đà tăng trưởng cao, quản lý hiệu quả và nâng cao chất lượng dịch vụ", ông Khánh cho biết.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: PC

Lộ trình phát triển của Visit Vietnam được chia thành những cột mốc gồm: Tháng 10/2025, dự án sẽ khởi tạo nền tảng dữ liệu quốc gia, ra mắt Dashboard Du lịch Quốc gia phiên bản 1.0 dành cho Chính phủ, đồng thời vận hành cổng thông tin công bố chương trình.

Dự kiến đến Quý 2/2026, nền tảng sẽ ra mắt công chúng, tập trung vào việc tạo dựng niềm tin và cung cấp công cụ hoạch định hành trình, bao gồm hệ thống đánh giá xác thực qua nền tảng blockchain quốc gia và tính năng lập kế hoạch chuyến đi.

APEC 2027 sẽ là dấu mốc thể hiện tầm vóc quốc tế của Visit Vietnam, với hệ thống đặt dịch vụ trực tiếp, gợi ý lịch trình bằng AI và ra mắt nền tảng dữ liệu như một dịch vụ (DaaS) dành cho doanh nghiệp.

Sau 2027, mục tiêu dài hạn là trở thành “siêu ứng dụng” du lịch toàn diện, cho phép đặt vé một chạm, tích hợp đa phương tiện và góp phần dẫn dắt thị trường du lịch Việt Nam vươn ra thế giới.