Theo số liệu thống kê từ Statista, doanh thu của thị trường phần mềm ERP tại Việt Nam được dự báo sẽ đạt 50,42 triệu USD vào năm 2025, và tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm sẽ là 6,58% trong giai đoạn 2025 - 2030. Xu hướng tăng trưởng này cho thấy các doanh nghiệp tại Việt Nam ngày càng nhận thức rõ hơn sự cần thiết của việc số hóa quy trình vận hành.

Các doanh nghiệp Việt Nam, từ quy mô vừa và nhỏ đến các tập đoàn lớn, đang tìm kiếm những giải pháp ERP linh hoạt, hiệu quả về chi phí và có khả năng tích hợp cao để đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng phức tạp. Chính xu hướng này đã tạo ra sự phát triển mạnh mẽ trong thị trường phần mềm ERP với sự tham gia của các ông lớn công nghệ trong nước cũng như quốc tế.

Doanh thu thị trường phần mềm ERP (triệu đô la)

Trong bối cảnh đó, ERP trên nền tảng đám mây ngày càng trở nên phổ biến với người dùng vì sự linh hoạt và tiết kiệm chi phí. Ra đời từ năm 1999, Ecount ERP là một trong những phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp nền tảng đám mây đầu tiên được phát triển và phát hành bởi Ecount Co., Ltd có trụ sở tại Hàn Quốc, hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong nhiều lĩnh vực ngành nghề.

Sau hơn hai thập kỷ phát triển, Ecount hiện đang được sử dụng tại hơn 70 quốc gia trên thế giới, khẳng định vị thế của mình trong thị trường ERP toàn cầu. Hệ thống được thiết kế với kiến trúc hiện đại, cho phép truy cập từ mọi nơi có kết nối internet mà không cần cài đặt phần mềm phức tạp.

Ecount ERP tích hợp đầy đủ các phân hệ chính gồm: phân hệ kế toán - tài chính (bao gồm cả tính năng hóa đơn điện tử), phân hệ bán hàng, phân hệ mua hàng, phân hệ quản lý kho, phân hệ sản xuất, và phân hệ nhân sự - tiền lương. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các dịch vụ bổ sung như Groupware hỗ trợ quản lý công việc nhóm và phê duyệt điện tử, cùng với dịch vụ Webmail nội bộ liên kết trực tiếp trên nền tảng ERP.

Mô hình SaaS (Software as a Service) này giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận công nghệ ERP mà không cần lo lắng về chi phí đầu tư ban đầu cao. Chi phí vận hành cũng được giảm thiểu đáng kể khi không cần duy trì đội ngũ IT chuyên trách để quản lý hệ thống.

Bên cạnh đó, khả năng mở rộng linh hoạt theo số lượng người dùng và tính năng sử dụng cho phép doanh nghiệp điều chỉnh chi phí phù hợp với quy mô và giai đoạn phát triển. Việc nâng cấp và bảo trì hệ thống cũng được nhà cung cấp đảm nhận, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nguồn lực để tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Ecount ERP hỗ trợ 9 ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Thái, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hàn. Điều này giúp người dùng tại các quốc gia khác nhau có thể sử dụng hệ thống một cách thuận tiện và hiệu quả.

Đối với thị trường Việt Nam, phần mềm được thiết lập với giao diện tiếng Việt và được bản địa hóa, từ các phân hệ (module) đến hệ thống báo cáo và thông báo. Bên cạnh đó, tính năng Groupware giúp quản lý công việc nhóm, phê duyệt trực tuyến và quản lý tài liệu, cùng với dịch vụ Webmail nội bộ hỗ trợ trao đổi thông tin hiệu quả trong tổ chức.

Với những đặc điểm và lợi ích này, các giải pháp ERP nền tảng đám mây như Ecount đang trở thành một lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý.

Phương Dung