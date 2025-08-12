Phần mềm ứng dụng CellphoneS được cập nhật phiên bản mới cho các thiết bị hệ điều hành điện thoại iOS (App Store) và Android (Google Play Store). Trong đó ứng dụng cải thiện tính năng tích điểm thành viên Smember, đồng thời nâng cấp các tính năng: xem thông tin sản phẩm, đặt hàng và thêm vào giỏ hàng, thanh toán và tra cứu thông tin đơn hàng.

Ứng dụng CellphoneS cũng hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán khác nhau, bao gồm cả thanh toán trực tuyến thông qua ví điện tử, QR Code, cổng OnePay (thẻ ATM, thẻ tín dụng, QR ngân hàng…) và COD thanh toán khi nhận hàng.

Đặc biệt khách hàng có thể chọn hình thức trả góp thông qua công ty tài chính (HomeCredit, Shinhan Finance, HD Saison, Samsung Finance+, Mirae Asset, Mcredit) hoặc trả góp qua thẻ tín dụng thông qua cổng OnePay.

Đại diện CellphoneS chia sẻ mục tiêu tập trung phát triển và bổ sung tính năng vào ứng dụng nhằm tối ưu trải nghiệm mua sắm của khách hàng ngày càng tiện lợi, nhanh gọn ngay trên thiết bị di động. Chỉ cần đăng nhập tài khoản Smember duy nhất một lần vào ứng dụng, khách hàng sẽ dễ dàng tra cứu thông tin tính năng sản phẩm, tìm kiếm cửa hàng gần đó có sẵn hàng hoá, chọn hình thức thanh toán, cũng như sử dụng Voucher giảm giá ngay trên ứng dụng.

“Tất cả trải nghiệm, giao diện đều được tối ưu cho thao tác mua sắm đơn giản trên điện thoại, nhanh gọn trong thời đại công nghệ 4.0 hối hả”, đại diện CellphoneS nhấn mạnh.

Với việc sử dụng ứng dụng, khách hàng cũng nhanh chóng nhận được thông báo khi một sản phẩm công nghệ đến từ các thương hiệu Samsung, Apple iPhone ra mắt, thuận tiện đặt cọc trước đối với các sản phẩm số lượng giới hạn tại CellphoneS.

Trong thời gian tới, hệ thống sẽ triển khai thêm việc tặng Voucher ưu đãi cá nhân hoá dành riêng cho khách hàng từng khu vực; quét QR Code để nhận chiết khấu; check-in tham gia hoạt động sự kiện nhận quà do CellphoneS tổ chức; mua sắm sản phẩm đang được giảm giá sốc - Flash Sale - trong thời gian giới hạn...

Hệ thống CellphoneS đặt mục tiêu ứng dụng di động không chỉ đơn thuần là nơi tích điểm mua sắm Smember hay theo dõi đơn hàng mà còn là nền tảng mới giúp khách hàng cảm thấy tiện lợi “tất cả trong một”: đơn giản trong việc mua sắm, tối ưu chi phí với voucher giảm giá hoặc flash sale, tìm kiếm địa chỉ cửa hàng gần, nắm bắt thông tin sản phẩm mới ra mắt và nhận ưu đãi nhanh chóng.

Ngọc Minh