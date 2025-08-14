Sáng 14/8, tại TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, an ninh, an toàn và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC, CNCH và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025, do Bộ Công an tổ chức, chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng cho hay, thời gian qua các vụ cháy nổ, thiên tai đã gây thiệt hại lớn cho nhân dân và ảnh hưởng đến sự phát triển đất nước.

Ông đánh giá cao Bộ Công an đã chủ động tổ chức triển lãm và diễn đàn ý nghĩa, đúng dịp kỷ niệm các mốc lịch sử quan trọng. Thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến tại diễn đàn và từ doanh nghiệp, người dân, để hoàn thiện văn bản pháp lý, tổ chức thực hiện tốt hơn, bảo đảm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền.

Thủ tướng cũng lưu ý cần rút kinh nghiệm, tổng kết thành mô hình, xây dựng văn hóa PCCC, phòng chống thiên tai, nâng cao kỹ năng cứu nạn, cứu hộ trong toàn dân, góp phần hạn chế rủi ro và khắc phục nhanh hậu quả khi sự cố xảy ra.

Thủ tướng trò chuyện, động viên các chiến sĩ cảnh sát PCCC

Theo Thủ tướng, kết quả nổi bật về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã khẳng định rõ vai trò nòng cốt của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, tô thắm thêm truyền thống anh hùng, vẻ vang của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. Trong đó, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ là chủ công.

Trong hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã khắc phục khó khăn, gian khổ, hy sinh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận chống "giặc lửa"; là một bộ phận cấu thành quan trọng và có những đóng góp to lớn trong những thành tựu, chiến công của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trong thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ luôn thể hiện tinh thần dũng cảm, xả thân, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, nguy hiểm để cứu người, cứu tài sản và đã có 34 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, hàng trăm chiến sĩ bị thương khi quên mình chiến đấu với "giặc lửa" (kể từ năm 1961 đến nay), làm lay động trái tim của hàng triệu người, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Bên cạnh thành tích, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế, như việc lãnh đạo, chỉ đạo PCCC còn chưa đồng bộ, công trình xây dựng vi phạm, thanh tra, kiểm tra chưa nghiêm, chế tài chưa đủ răn đe, kỹ năng cứu nạn của người dân còn hạn chế. Một bộ phận doanh nghiệp, người dân chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác này.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm. Các cơ quan phải triển khai hiệu quả chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn về PCCC và CNCH, coi công tác phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, công tác chữa cháy là quan trọng, thường xuyên. Toàn xã hội, từ hệ thống chính trị đến người dân và doanh nghiệp, phải nâng cao ý thức, không “phó mặc” cho lực lượng nòng cốt. Việc phân cấp, phân quyền cần đi đôi với giám sát chặt chẽ, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong PCCC và CNCH, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, nghiên cứu, sản xuất và làm chủ thiết bị, phương tiện. Doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm pháp luật, nâng cao năng lực và trách nhiệm, đầu tư trang thiết bị đúng quy chuẩn, đồng thời phát triển các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực PCCC.

Ngoài ra, việc xây dựng sổ tay điện tử, sổ tay giấy về phòng chống cháy nổ, thiên tai, cứu nạn cứu hộ và phổ biến rộng rãi trong toàn xã hội, cùng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân, là yếu tố then chốt. Thủ tướng cũng đề nghị kết hợp hiệu quả với các mô hình, nghị quyết quan trọng về khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân, pháp luật và hội nhập quốc tế.

Theo Thủ tướng, công tác PCCC và CNCH có ý nghĩa quan trọng để bảo đảm cuộc sống an toàn, bình yên cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội, đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội bền vững, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổng hợp toàn bộ ý kiến tại diễn đàn, kết hợp kết quả triển lãm để hoàn thiện hệ thống pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật; xây dựng văn hóa PCCC và phòng chống thiên tai trong toàn dân, giúp mỗi người có kỹ năng thoát hiểm, cứu nạn, hỗ trợ người xung quanh khi xảy ra sự cố. Các thủ tục hành chính phải đơn giản hoá.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCCC, CNCH, bảo đảm an ninh, an toàn; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực này.