Tại buổi tổng kết thi đua cao điểm năm 2025 của Transerco vào sáng 26/9, ông Nguyễn Thủy - Phó Tổng Giám đốc Transerco cho biết, chất lượng thi đua năm nay được nâng lên rõ rệt do có sự chuyển biến tích cực, kế thừa thành quả từ những đợt thi đua trước.

Cụ thể, Tổng công ty đã vận hành hơn 291.000 lượt xe an toàn, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến; không có các vi phạm liên quan đến ý thức, thái độ phục vụ hành khách; số thông tin phản ánh về chất lượng dịch vụ từ khách hàng giảm rất nhiều, không có trường hợp nào phản ánh tiêu cực về chất lượng phương tiện.

Kết thúc đợt thi đua cao điểm năm 2025, Hội đồng thi đua khen thưởng Transerco đã quyết định khen thưởng tổng số 354 giải thưởng các loại cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc…

“Về việc chấp hành luật giao thông đường bộ, chấp hành kỷ luật chạy xe và dừng đỗ, đón trả hành khách đúng quy định, số liệu thông qua hệ thống giám sát hành trình cho thấy rất nhiều tuyến buýt gần như đạt mức chuẩn tuyệt đối”, ông Thủy nhấn mạnh.

Ngoài ra, các thông tin khen ngợi về tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ hành khách của đội ngũ công nhân lái xe, nhân viên phục vụ tăng lên đáng kể.

Hội thi Xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transerco năm nay tiếp tục phát huy những thành tích, ưu điểm của các năm trước và liên tục được cập nhật, đổi mới, sáng tạo từ công tác chỉ đạo tổ chức đến các hình thức tuyên truyền, tập huấn đồng bộ từ Tổng công ty đến cấp cơ sở, tạo được không khí thi đua sôi nổi về tinh thần phục vụ của đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên các tuyến xe buýt thời gian qua.

Theo đại diện Transerco, thông qua hội thi Tổng công ty sẽ lựa chọn, biểu dương và tiếp tục nhân rộng hình ảnh công nhân lái xe, nhân viên phục vụ xuất sắc điển hình tiên tiến, đây sẽ là những hạt nhân nhằm lan tỏa và tiếp tục tạo bước chuyển biến tích cực hơn nữa trong việc xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt, để dịch vụ xe buýt ngày càng gần gũi, thân thiện với người dân, góp phần tăng sản lượng hành khách đi xe buýt trong thời gian tới.

Năm 2025 cũng là năm thứ 4 liên tiếp Tổng công ty tiếp tục tổ chức bình xét các giải thưởng “Vô lăng vàng Transerco”; “Nhân viên phục vụ xe buýt tiêu biểu Transerco” và “Thợ sửa chữa giỏi Transerco” nhằm tôn vinh những công nhân lao động đã và đang gắn bó lâu năm và luôn là hạt nhân trong lao động sản xuất và phục vụ khách hàng.

Kết quả bình xét, lựa chọn khen thưởng cho 62 cá nhân tiêu biểu là đại diện cho rất nhiều tấm gương tiêu biểu khác cũng đã và đang miệt mài đóng góp, nhiệt huyết cống hiến cho xe buýt Hà Nội trong đội ngũ gần 4.000 người lao động của 7 đơn vị hoạt động buýt của Transerco.

Thùy Linh