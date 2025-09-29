Sau sáp nhập, phường Rạch Giá có dân số hơn 250.000 người, trở thành phường đông dân nhất cả nước. Diện tích tự nhiên của phường đạt 45,52km², mật độ dân số hơn 5.500 người/km², là đơn vị hành chính đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cơ cấu phát triển kinh tế tỉnh An Giang.

Là phường ven biển, Rạch Giá có những công trình kiến trúc mang tính đặc trưng như khu lấn biển, quảng trường biển và những cây cầu bắc qua sông, kênh. Trong đó phải kể đến 3 cây cầu bắc qua kênh Nhánh, được xây dựng song song nhìn ra cửa biển, cách nhau chỉ vài trăm mét.

Cầu Kinh Nhánh (hay còn gọi cầu Đúc) có tuổi đời lớn nhất và mang trong mình kết cấu bằng sắt thép, đặc trưng nổi bật dễ nhận thấy. Công trình dài 65,4m, rộng 15,4m, nối đường Lê Lợi với Nguyễn Trung Trực.

Cầu cống kênh Nhánh (hay còn gọi cầu Ngô Quyền) được xây dựng từ tháng 10/2019, hoàn thành sau 14 tháng thi công. Cây cầu dài 46m, rộng 18m, đóng mở cửa van bằng xi lanh thuỷ lực; kết nối giao thông tuyến đường Trần Phú với Ngô Quyền.

Công trình này giúp ngăn xâm nhập mặn, đồng thời dẫn nước ngọt từ sông Hậu về cung cấp cho nhà máy nước, phục vụ sinh hoạt cho phường và các vùng lân cận, khắc phục tình trạng thiếu nước ngọt trong mùa khô.

Cầu 3/2 nối liền hai khu lấn biển cũ và mới, dài 325m, rộng 18m với 4 làn xe và hành lang đi bộ. Công trình gồm 9 nhịp dạng vòm tượng trưng cho sự vươn lên của vùng đất “chín rồng”.

Khánh thành năm 2014, cầu 3/2 không chỉ giải quyết vấn đề giao thông, mà còn là điểm nhấn về mỹ quan đô thị của phường đông dân nhất cả nước.