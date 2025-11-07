Quan tâm đến tiềm năng và sự phát triển của nhân viên

Beiersdorf thực hiện chiến lược đầu tư cho đội ngũ nhân viên - những người trực tiếp kiến tạo nên thành công của công ty. Một trong những hoạt động tiêu biểu là “Careers Month” (Tháng nghề nghiệp) - chuỗi hoạt động giúp mỗi nhân viên có cơ hội để chia sẻ, lắng nghe, suy ngẫm và truyền cảm hứng. Trong không gian cởi mở ấy, các thành viên được lắng nghe chia sẻ chân thật từ các lãnh đạo tại Beiersdorf: từ hành trình trở thành người dẫn dắt, cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đến những bài học đắt giá, cùng những mục tiêu chưa từng được tiết lộ.

Song song đó, Development & Potential Process (Quy trình Phát triển Tiềm năng) đóng vai trò “xương sống” trong chiến lược phát triển nhân tài tại Beiersdorf. Thông qua quá trình này, nhân viên và cấp quản lý cùng trao đổi về hiệu suất, tiềm năng và định hướng phát triển phù hợp.

Quan tâm đến sự đa dạng và hòa nhập

Chương trình Global DE&I Essentials Journey (Hành trình Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập Toàn cầu) dành cho đội ngũ lãnh đạo nhằm trang bị kiến thức về đa dạng, công bằng và hòa nhập, cung cấp những phương pháp thực tiễn, giúp đội ngũ nhận diện thành kiến vô thức, thiết kế quy trình tuyển dụng công bằng hơn, cũng như rèn luyện năng lực Inclusive Leadership (Lãnh đạo hòa nhập) - những lãnh đạo biết cách lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt và kiến tạo một môi trường nơi mọi cá nhân đều được công nhận với giá trị riêng.

Bên cạnh đó, khảo sát TeamPulse (Khảo sát gắn kết nhân viên) hằng năm trở thành kênh đối thoại mở giúp công ty thấu hiểu cảm nhận của nhân viên, từ đó cải thiện chính sách và đảm bảo mọi người đều được tôn trọng, lắng nghe và phát triển.

Quan tâm đến cộng đồng - Lan tỏa tinh thần sẻ chia

Tiếp nối “Hành trình Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập”, Beiersdorf Việt Nam cho rằng, quan tâm cũng đồng nghĩa với việc mở rộng cánh cửa để mọi người đều có cơ hội hòa nhập và phát triển. Công ty đang tiến hành cải tạo văn phòng để trở nên thân thiện, và tiếp cận hơn với người khuyết tật và sẽ chính thức triển khai kế hoạch tuyển dụng người khuyết tật trong năm tới, khẳng định cam kết lâu dài: không ai bị bỏ lại phía sau.

Tinh thần ấy còn được lan tỏa qua hoạt động thường niên Care Beyond Skin Day. Năm nay, với chủ đề “Disability Inclusion - Mở lòng sẻ chia, mở lối hòa nhập”, tập thể Beiersdorf sẽ cùng trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và đồng hành cùng cộng đồng để cùng nhau lan tỏa thông điệp sẻ chia và thấu hiểu.

Quan tâm dành cho thế hệ tiếp nối

Với Beiersdorf, sự quan tâm đến thế hệ trẻ không chỉ dừng ở việc “trao một cơ hội”, mà là nuôi dưỡng một hành trình dài hạn. Thông qua chiến lược Talents for Tomorrow (Kiến tạo Tài năng Tương lai), các chương trình Management Trainee (Quản trị viên tập sự) và Winnership (Thực tập sinh) mang đến trải nghiệm luân chuyển công việc, sự đồng hành sát sao của các mentors (cố vấn), cơ hội dẫn dắt dự án thực tế cùng những phản hồi mang tính phát triển. Đây là nền tảng giúp tài năng trẻ rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, trau dồi phẩm chất lãnh đạo và xây dựng sự nghiệp bền vững.

Bên cạnh đó, Beiersdorf Việt Nam còn tích cực tham gia Campus Engagement (Hoạt động Kết nối Sinh viên) tại các trường đại học để chia sẻ hành trình phát triển trong môi trường toàn cầu và những kỹ năng thiết yếu giúp sinh viên sẵn sàng bước vào sự nghiệp tương lai.

Chặng đường tiếp nối từ những giá trị quan tâm

Những thành tựu này phản ánh nỗ lực xây dựng một văn hóa quan tâm, và khẳng định cam kết lâu dài của Beiersdorf trong việc đầu tư cho con người.

“Với mình, hành trình làm việc tại Beiersdorf đến nay thật sự được định hình bởi niềm tin, và sự quan tâm. Mình thật sự cảm nhận được sự trao quyền khi biết rằng niềm tin là nền tảng trong cách mà từng thành viên hợp tác; và sự quan tâm được thể hiện trong từng hoạt động. Những giá trị này không chỉ là lời nói, mà là điều được khắc sâu trong cách mỗi thành viên tại Beiersdorf Việt Nam làm việc, phối hợp và cùng nhau phát triển mỗi ngày”, chị Võ Trần Khánh Linh - Demand Planning Manager tại Beiersdorf Việt Nam chia sẻ.

Hướng đến tương lai, Beiersdorf Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị “quan tâm” thông qua việc xây dựng môi trường làm việc ngày càng đa dạng, công bằng và hòa nhập, nơi mỗi cá nhân đều được lắng nghe, phát huy năng lực và đồng hành cùng tổ chức trên hành trình hướng đến trở thành công ty chăm sóc da hàng đầu thế giới.

(Nguồn: Beiersdorf Việt Nam)