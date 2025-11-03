Bà Nguyễn Thị M. (trú tại Hà Nội) cho biết đến tháng 11/2025, bà sẽ đủ điều kiện nghỉ hưu với 33 năm tham gia BHXH trong điều kiện lao động bình thường.

Tuy nhiên, bà vẫn băn khoăn về cách tính lương hưu và các khoản trợ cấp khi nghỉ việc. Bà đặt câu hỏi, nếu tiếp tục làm việc thêm một thời gian trước khi nộp hồ sơ nghỉ hưu, liệu mức lương hưu và trợ cấp một lần của mình có thay đổi hay không.

Theo BHXH Hà Nội, căn cứ khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động, tuổi nghỉ hưu của lao động nữ trong điều kiện bình thường năm 2025 là 56 tuổi 8 tháng. Như vậy, vào tháng 11/2025, bà M. đủ điều kiện về tuổi và thời gian đóng BHXH (trên 15 năm) để được hưởng lương hưu hàng tháng.

Theo Điều 66 Luật BHXH năm 2024 (hiệu lực thi hành ngày 1/7/2025), mức lương hưu của lao động nữ được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH đầu tiên; sau đó, mỗi năm đóng thêm được tính 2%, tối đa không vượt quá 75%.

Với 33 năm đóng BHXH, bà M. đã đạt mức hưởng tối đa 75% bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Nếu bình quân tiền lương của bà là 10 triệu đồng/tháng, lương hưu ước tính khoảng 7,5 triệu đồng/tháng.

Hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Ngoài lương hưu hằng tháng, người lao động có thời gian đóng BHXH vượt quá số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng 75% sẽ được nhận thêm trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Căn cứ Điều 68 Luật BHXH năm 2024, mỗi năm đóng BHXH vượt quá mức tương ứng với tỷ lệ 75% được hưởng thêm 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Ví dụ, để đạt 75% lương hưu, lao động nữ cần 30 năm đóng BHXH. Bà M. có 32 năm 6 tháng, tức vượt 2,5 năm, nên được hưởng trợ cấp khoảng 1,5 tháng mức lương bình quân khi nghỉ hưu.

Tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu

Trong trường hợp sức khỏe bảo đảm và có nhu cầu, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để tiếp tục làm việc sau khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Nếu chưa nộp hồ sơ nghỉ hưu, bà M. vẫn được coi là người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc và tiếp tục được cộng dồn thời gian đóng. Đặc biệt, theo Luật BHXH 2024, nếu người lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu và vẫn tham gia BHXH, mỗi năm đóng thêm được tính gấp 2 lần mức bình quân tiền lương, cao gấp 4 lần so với quy định trước đây.

Trường hợp bà M. nghỉ hưu và sau đó tiếp tục làm việc theo hợp đồng thỏa thuận với người sử dụng lao động, bà không phải đóng BHXH bắt buộc, đồng thời vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế như người đã nghỉ hưu.