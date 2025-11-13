Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường những ngày qua, đội “thần đèn” đã tiến hành các công đoạn như đào đất quanh móng ngôi nhà cũ trên phần đất của bà Trần Thị Kim Loan, đồng thời gia cố móng tại vị trí đất mới của ông Đỗ Văn Hữu (trú tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) để chuẩn bị cho việc di dời căn nhà.

Có giấy phép, “thần đèn” mới được di dời ngôi nhà

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Sở Xây dựng TP Hải Phòng cho biết, công trình nhà ở 2 tầng của ông Hữu trước đây được xây tại xã Kiền Bái (khu vực nông thôn, công trình dưới 7 tầng) nên thuộc diện miễn cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, hiện địa bàn này đã trở thành phường Thiên Hương, thuộc khu vực đô thị, nên mọi hoạt động xây dựng đều phải được cấp phép theo quy định mới.

“Công trình nhà ở xây nhầm trên đất hàng xóm, muốn di dời về đúng vị trí đất ban đầu cũng không ngoại lệ”, vị lãnh đạo nhấn mạnh.

Vị này cho biết thêm, theo quy định, chỉ những công trình đã được cấp phép và xây dựng hợp pháp trước đó mới có thể được cấp phép di dời. Trong trường hợp của ông Hữu, do ngôi nhà được xây khi chưa có giấy phép nên chính quyền địa phương không thể cấp phép di dời, mà buộc phải xem xét cấp phép xây dựng mới trên phần đất hợp pháp.

Đội thợ đang đào móng để chuẩn bị đưa ngôi nhà đến vị trí mới

Trên cơ sở sơ đồ thửa đất hợp pháp của ông Hữu, căn cứ vào quy mô, kết cấu, đặc tính địa chất và phương án thi công, chính quyền phường Thiên Hương đang tiến hành thẩm định hồ sơ để cấp phép xây dựng cho ngôi nhà.

“Việc ngôi nhà 2 tầng được cắt rời khỏi móng và di chuyển khoảng 17m vào phía trong so với vị trí ban đầu chỉ là giải pháp kỹ thuật trong quá trình thi công, không vì thế mà được miễn cấp phép xây dựng”, vị lãnh đạo Sở Xây dựng nói rõ.

Ông Hoàng Đình Bách, người được mệnh danh là “thần đèn” cho biết đội thợ của ông đã bắt đầu công việc từ nhiều ngày nay. Các thợ đang đào đất quanh móng để chuẩn bị cho việc di dời ngôi nhà. Về thủ tục xin cấp phép xây dựng, chủ nhà đang tiến hành theo quy định.

Phần mái văng của căn nhà có thể sẽ nhô nhẹ ra ngoài ranh giới thửa đất hợp pháp của ông Hữu, nhưng đây là phần đất chủ cũ đã tự nguyện hiến làm ngõ đi, nên cũng không ảnh hưởng gì, ông Bách nói thêm.

Thần đèn di chuyển vật liệu về tập kết chuẩn bị di dời ngôi nhà

Dừng di chuyển ngôi nhà, thẩm định cấp phép nghiêm ngặt

Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND phường Thiên Hương Nguyễn Công Diễn cho biết phường đang hoàn thiện hồ sơ để cấp phép xây dựng mới cho căn nhà. Hiện UBND phường đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ các hạng mục thi công liên quan đến phần việc của "thần đèn".

"Mọi hoạt động di dời hoặc xây dựng chỉ được thực hiện sau khi hoàn tất thủ tục cấp phép theo quy định, không được tự ý tiến hành gây mất an toàn”, ông Diễn nói rõ.

Cán bộ phụ trách lĩnh vực xây dựng của phường cho biết thêm, đơn vị đang phối hợp với bên tư vấn để hỗ trợ gia đình ông Hữu hoàn thiện bản vẽ thiết kế phục vụ cấp phép xây dựng. Dự kiến, hồ sơ này sẽ được hoàn thiện trong thời gian sớm nhất để kịp trình thẩm định, cấp phép theo quy định.

Ngôi nhà 2 tầng xây nhầm trên đất hàng xóm gây xôn xao dư luận

Theo cơ quan chức năng, việc ông Hữu xây nhà trên đất của bà Loan được xác định là hành vi xây dựng không phép, do đó việc di dời công trình sang vị trí mới phải được cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Việc cấp phép chỉ được thực hiện khi công trình đáp ứng các điều kiện như phù hợp với quy hoạch, có bản vẽ thiết kế hợp pháp và được xây dựng trên thửa đất có quyền sử dụng hợp pháp.